TV-Soaps: Saskia lässt in "Unter uns" ihren Frust raus

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen (Wh. der 1. Staffel)

Tanja freut sich auf den Aufenthalt in Tadschikistan, doch dann bekommt sie die deprimierende Nachricht, sie könne nur mit Hilfe einer riskanten Hormonbehandlung Kinder kriegen. Zwischen Nick und Petra kommt es zu einem wunderbar nahen Moment, doch Petra reißt sich im letzten Moment los. Johanna verdonnert Hacki dazu, ihr Fahrstunden zu geben. Sie will unbedingt auf offener Straße üben und baut gleich einen Unfall.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe - Die schönsten Momente: Pauline und Leonhard

Nach einem Machtwechsel am "Fürstenhof" übernimmt Friedrich Stahls ältester Sohn Leonard den Posten des Geschäftsführers des Hotels. Gleichzeitig verschlägt es die romantisch-humorvolle Konditorin Pauline Jentzsch nach Bichlheim. Sie begleitet ihre beste Freundin Coco Conradi zu deren Vorstellungsgespräch als Restaurantleiterin. Als Pauline unverhofft auf Leonard trifft, verliebt sie sich auf der Stelle unsterblich in ihn.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Weil Tobias in alte Verhaltensmuster zurückfällt, macht Vivien sich Sorgen, dass er einen erneuten Schlaganfall erleiden könnte. Saskia will sich nach dem Bruch mit Jakob auf die Zukunft konzentrieren, allerdings macht Till ihr einen Strich durch die Rechnung. Till hofft, den Erbschaftsstreit schnell beilegen zu können. Eva durchkreuzt jedoch seine Hoffnung. Daraufhin zieht er in Erwägung zu kapitulieren.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie stellt sich der Polizei, versucht aber trotz ihres Geständnisses, Maximilian und die Steinkamps zu schützen. Dann tauchen neue Beweise auf. Finn geht mit seinem Bruder auf Konfrontationskurs. Dessen Auftauchen macht es ihm noch schwerer, seine Vergangenheit zu verdrängen. Ina wird einmal mehr von Chiara zurückgestoßen und realisiert, dass sie ihr im Moment nicht beistehen kann. Schließlich trifft sie eine Entscheidung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Shirin hat keinen guten Tag: Die Kaffeemaschine im Vereinsheim streikt, und als sie das benötigte Ersatzteil besorgen will, wird sie übers Ohr gehauen. Schließlich gerät sie auch noch mit einem Passanten aneinander und kann sich nicht mehr beherrschen. Die Langeweile treibt Erik zu Emily und Sunny in den Laden, wo er zufällig in eine Telefon-Plauderei mit Sunnys Mutter gerät. Ein Gespräch, das ein unerwartetes Angebot zur Folge hat.