In "Sturm der Liebe" gesteht Constanze Paul ihre Gefühle. Chris bekommt in "Unter uns" eine Hiobsbotschaft und bei "GZSZ" gehen Tuners Bemühungen, für Kate da zu sein, endlich auf.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sara ist klar: sie möchte ein Baby. Sie lässt Simon Zeit zum Nachdenken. Zu Saras Kummer kann er sich jedoch angesichts seiner gerade erst beginnenden Karriere zum jetzigen Zeitpunkt kein Kind vorstellen. Amelie braucht Geld und entscheidet sich, ihre geliebte Gigidoux-Tasche zu verkaufen. Britta wird stutzig: Kann es sein, dass Amelie in finanziellen Schwierigkeiten ist?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Paul vertraut Josie an, dass er sich aus Angst vor einer erneuten Verletzung nicht mehr verlieben will. Gleichzeitig wundert sich Henning, warum Constanze nicht fest mit Paul zusammen ist. Daraufhin setzt diese alles auf eine Karte und gesteht Paul ihre Gefühle. Michael versucht vor Coach Nico sein Unbehagen vor Spinnen zunächst kleinzureden, doch insgeheim hat er große Angst vor ihnen. Während André sich sicher ist, dass Michael die nächste Nacht im Wald nicht übersteht, glaubt Rosalie fest an ihn.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Chris und Corinna freut es, dass Matteo richtig in Köln anzukommen scheint. Es könnte nicht besser laufen, als überraschend ein Brief ins Haus flattert. Robert begreift schockiert, dass Britta ihn monatelang belogen hat. Während er alles erst mal verarbeiten muss, hat er eine besondere Aufgabe für Britta. Conor will auf Abstand zu Nika gehen und die Zusammenarbeit am Song beenden, doch Nika hat andere Pläne.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Maximilian erkennt, dass Carolines Assistentin ihn auf Schritt und Tritt beschattet, will er die Gelegenheit nutzen, um die Unternehmerin Caroline Albrecht von seiner angeblichen Loyalität zu überzeugen. Leyla blickt zuversichtlich ihrer Prüfung entgegen, bis sie erkennt, dass sie ein Thema völlig vergessen hat vorzubereiten. Die Aufregung vor der anstehenden Klausur darf Leyla nicht aus dem Konzept bringen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Mit Unterstützung der Clique kann Luis den Dealer in die Flucht schlagen. Doch am nächsten Tag bedroht er auch noch Miriam. Während sich Luis behauptet, wird Miriam klar, dass der Dealer sich auf Luis eingeschossen hat. Tuners Bemühungen, für Kate da zu sein, gehen auf. Er ist froh und bewegt, dass Kate ihm inzwischen vertraut und sie langsam ein Vater-Tochter-Verhältnis aufbauen. Doch dann grätscht ausgerechnet Paul dazwischen.