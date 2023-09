In "Rote Rosen" erfährt Marvin, dass Tammo aus Lüneburg wegziehen will. Leander hofft in "Sturm der Liebe" auf eine neue Chance bei Eleni. In "GZSZ" gerät Emily mit Kate aneinander.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Zum ersten Mal in seinem Leben hat Marvin eine Zukunftsperspektive: Das gemeinsame Geschäft mit Tammo läuft gut an und er zieht den Führerschein durch. Doch als Tammo nach einem Date mit seiner Internetbekanntschaft Daria zu ihr nach Cottbus ziehen will, reißt es Marvin den Boden unter den Füßen weg. Schon wieder wird er verlassen. Gunter fühlt sich nach seiner Rückkehr fehl am Platz und vermisst Dörte. In seiner Einsamkeit offenbart er Merle in einer Mail seine Gefühle. Im Hotel nervt ihn Amelie, die ihn weiterhin bittet, ihren Vater zu spielen. Gunter hat keine Lust auf das Theater, aber Amelie lässt nicht locker. Es geht um Hennis Schulplatz!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Leander hofft, dass Eleni ihrer Beziehung wieder eine Chance gibt. Doch Eleni ist innerlich zerrissen. Sie liebt Leander, hat aber auch Gefühle für Julian und will ihm nicht das Herz brechen. Sie braucht Zeit und will so bald wie möglich mit Julian reden. Doch der ist für eine längere Fahrt eingeplant, so dass Eleni damit noch warten muss. Erik erkennt, dass er seine Ängste und Sorgen zurückstecken muss. Als Yvonne merkt, dass Erik mehr in ihre Therapie mit einbezogen werden will, geht sie mit ihm zusammen zu Michael und als Vertrauensbeweis befreit sie diesen von der Schweigepflicht. Doch auch wenn Erik und Yvonne beide glauben, dass ihre Beziehung belastbar genug ist, erkennt Erik, dass er nicht ganz so stark ist, wie er dachte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Ute und Benedikt sich schweren Herzens mit ihrer Schuld abfinden, erhält Dominic in einem Traum den entscheidenden Hinweis auf ihren Verrat. Nach einem gemeinsamen Saunabesuch glaubt Nika, dass Stella einfach perfekt ist, aber dann erwischt sie Stella in einem schwachen Moment. Nadines Vermutung bestätigt sich, als sich der Trickbetrüger als echter Enkel herausstellt. Sina hat ein komisches Bauchgefühl. Wer von den Schwestern hat recht?

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Miray verdrängt ihr schlechtes Gewissen gegenüber Chiara und Ava erfolgreich, doch dann kommt Leyla hinter ihr Geheimnis. Leyla wehrt sich gegen Avas Vorwurf, sie sei die Verräterin. Sie erfährt, wer das Video an die Presse gegeben hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily gerät wegen der Schule mit Kate aneinander. Sascha will sich raushalten, rät dann aber doch zu hartem Durchgreifen - bis er selbst mit der traurigen Kate konfrontiert wird. Carlos wird ausgerechnet an Michis Hochzeitstag von Navarro eingespannt. Carlos setzt mit Jonas' Hilfe alles daran, es dennoch zur Hochzeit zu schaffen. Doch er weiß, er muss jetzt liefern, auch wenn es ihn vielleicht den nächsten Freund kostet.