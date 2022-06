Inken macht in "Rote Rosen" eine schockierende Entdeckung. In "Sturm der Liebe" sorgt sich Hildegard um Alfons' Gesundheit. Bei "Unter uns" bietet Ringo Cecilia einen schmutzigen Deal an.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

In Jakob erwacht Eifersucht, als er Inken mit Nicos turteln sieht und würde sich am liebsten sofort zu erkennen geben. Britta, Amelie und Philip wollen dies unbedingt verhindern. Nicos will unterdessen den Dieb von Brittas Verlobungsring schnappen. Er lässt bei Bernd ein Phantombild erstellen. Als Inken das Bild sieht, ist sie schockiert - Jakob! Carla ist überzeugt, dass es ein Fehler war, sich nochmal auf Philip eingelassen zu haben. Der ist getroffen von ihrer harten Abfuhr. Er will sich rächen und erteilt dem Önologen, den Carla einstellen möchte, im Alleingang eine Absage.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Paul Constanze die Wahrheit über sich und Josie gestehen will, ahnt diese bereits, dass er sich von ihr trennen will und spielt eine plötzliche Verschlechterung ihrer Beschwerden vor. Von Constanze ausgebremst, bringt Paul sein Vorhaben nicht zu Ende und stößt Josie vor den Kopf. Aufgrund seiner Beschwerden nimmt Michael Alfons Blut ab, um dieses auf eine Unverträglichkeit untersuchen zu lassen. Alfons, der den Verdacht auf Glutenunverträglichkeit nicht ernst nehmen will, sträubt sich gegen Hildegards Schonkost und bereitet ihr damit Sorgen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Um Huber-Bau einen Skandal zu ersparen, bietet Ringo Cecilia einen schmutzigen Deal an. Doch er hat die Rechnung ohne Easy gemacht. Nach Cecilias scheinbarem Verrat will Eva als gute Freundin für Dominic da sein. Dabei stehen ihr jedoch ihre Gefühle für Dominic im Weg. Trotz eines ungewöhnlichen Starts verstehen sich Tobias und David prächtig - bis Tobias erfährt, dass sie mehr gemeinsam haben als gedacht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara ist verletzt, dass Simone ihr Miros Betrug verheimlicht hat. Als Simone von ihr Stillschweigen fordert, will sie dies jedoch nicht akzeptieren. Inzwischen hofft Imani, weiter in Deutschland bleiben zu können. Doch dann erhält sie eine erschreckende Nachricht. Henning ist erleichtert und glaubt, um eine WG mit Daniela herumgekommen zu sein. Doch dann überfällt ihn Leyla mit einer neuen Idee.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Katrin in ihrem emotionalen Ausnahmezustand ausgerechnet von Yvonne entdeckt wird, bekommt diese ihren Frust zu spüren. Katrin ist bewusst, dass eigentlich eine Entschuldigung fällig wäre. Während Paul mit Emily abschließt und bereit ist, sich auf Gina einzulassen, ist Emily noch nicht so weit, wieder nach vorne zu schauen.