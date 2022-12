In "Rote Rosen" bleiben Tina und Ben auf einem unseriösen Kredit sitzen. Josie hadert in "Sturm der Liebe" mit ihrem Abschied vom "Fürstenhof". Bei "GZSZ" muss Jessica das Weihnachtsessen mit Tuners Mutter überstehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik und Britta sind bereit, Ben und Tina einen Privatkredit zu geben. Doch dazu kommt es nicht - Tina erfährt fassungslos, dass Bens Sofort-Kredit nicht mehr zu stornieren ist. Anette ist kurz davor, Sandra die belastenden Beweise gegen Malte auszuhändigen. Bis sie ein emotionaler Brief von Malte erreicht. Während Sandra auf dem Revier auf ihre Freundin wartet, besucht Anette Malte erneut im Gefängnis. Ihr wird klar: Malte liebt sie aufrichtig und sie will ihn nicht hängenlassen!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Josie sieht dem Abschied von ihren Freunden und ihrer Familie mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Einmal mehr spürt sie, wie sehr sie sich mit Erik verbunden fühlt. Durch Pauls Vorfreude auf ihr gemeinsames Leben blickt Josie aber dann doch voller Optimismus in die Zukunft. Max ist mit der Situation, in die er geplatzt ist, überfordert und zieht sich an den See zurück. Gerry, der bestürzt über die Trennung von Max und Vanessa ist, spürt ihn dort auf und versucht, seinen Bruder zu trösten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Bambi aus dem Koma geholt wird, heißt es hoffen, dass das Gegengift anschlägt. Je länger er braucht, um aufzuwachen, umso höher das Risiko von Folgeschäden. In der Schillerallee will durch Bambis Koma keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommen. Zwei Weihnachtsengel sorgen dafür, dass letztlich doch alle an einem Tisch sitzen. Als Julius für die Weihnachtstage nach Hause kommt, überdenkt Ringo seine fiesen Taten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard freut sich auf das Weihnachtsfest im großen Familienkreis. Dazu gehört für ihn auch Justus, weswegen er erreichen will, dass Jenny und Justus sich vorher miteinander versöhnen. Den Zieglers fehlt das Weihnachtsessen. Doch mit vereinten Kräften können sie Heiligabend retten und jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica fährt zum Weihnachtsessen mit Tuners Mutter nur das Beste auf. Während sie den vermeintlich perfekten Abend und ihr Glück mit Tuner genießt, ist der kalt erwischt, als seine Mutter die Absichten seiner Freundin infrage stellt. Lilly und Nihat können angesichts der Absurdität ihrer Lage endlich wieder lachen. Beide fühlen sich verbundener denn je. Während Emily vor allem dankbar ist, ihre kleine Familie nicht verloren zu haben.