"Alles was zählt": Kim (r.) versucht Isabelle zu überzeugen, dass die Modenschau so nicht weiterlaufen kann.

Schreck für Kim in "Alles was zählt"

TV-Soaps Schreck für Kim in "Alles was zählt"

In "Sturm der Liebe" vergiftet Markus heimlich die Heilwasser-Quelle. Bei "Unter uns" steht Rufus' Abreise nach Namibia bevor und in "Alles was zählt" läuft die Modenschau von Kims Kollektion nicht wie geplant.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anette macht Malte Vorwürfe, dass er sie hintergehen wollte. Und Malte wird traurig bewusst, dass er die Liebe seines Lebens verloren hat. Angetrunken macht er Ralf und Marvin dafür verantwortlich. Da findet Tammo plötzlich in Marvins Rucksack eine Tüte mit bunten Bonbons. Marvin kann ihn davon abhalten, sie zu essen. Hat Malte ihm aus Rache Drogen untergeschoben? Amelie will unbedingt den Klima-Kongress ins "Drei Könige" holen. Als Jorik mitbekommt, dass Amelie dafür den Organisator Robin McClusky anbaggern will, macht er ihr eifersüchtig heftige Vorwürfe.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Markus vergiftet heimlich die Heilwasser-Quelle und wartet nun darauf, dass die Verunreinigung festgestellt wird. Dabei entgeht ihm, wie eine Lieferung mit bereits abgefülltem Wasser vor dem Hotel zu Bruch geht. Am Abend liefert Julian frisches Quellwasser an und nimmt für Eleni eine Flasche mit nach Hause. Yvonne lässt sich von Alexandra zum Kliniktermin begleiten. Dort rät man Yvonne, eine Antihormontherapie zu machen. Alexandra unterstützt sie äußerst bewandert und einfühlsam und das hat auch einen Grund.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus' Abreise nach Namibia steht kurz bevor und die Schillerallee will mit ihm seinen Abschied feiern. Aber eine Person fehlt ihm zu seinem Glück: Jenny. Obwohl Jakob und Paco Anne noch rechtzeitig finden, ist diese in keinem Zustand, um vor Gericht auszusagen. Stella sieht einem ungewissen Prozessausgang entgegen. Dominic ringt sich dazu durch, sich wieder mehr auf die Firma zu konzentrieren. Ausgerechnet da findet sich eine Spur zu Eva.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Modenschau vom Kims Kollektion läuft leider nicht wie geplant. Ein böser Verdacht steigt auf. Deniz hofft, dass Imani ihm die Chance gibt, sich zu erklären. Imani fühlt sich nicht im Stande, mit Deniz zu sprechen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrins Geburtstag steht an. Just an dem Tag holt Maren Emma nach Hause. Als Tobias' Geburtstagsgeschenk für Katrin verschwunden ist, wird Maren schnell bei Emma fündig, die das Geschenk etwas "umgestaltet" hat. Lilly ist vom Angebot der Klinikleitung enttäuscht. Wenn sie die Stelle als Oberärztin haben will, bleibt ihr nichts anderes übrig, als auf das Angebot einzugehen.