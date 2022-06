Schwere Entscheidung für Imani in "Alles was zählt"

In "Sturm der Liebe" vergisst Max Vanessas Geburtstag. Eva spinnt in "Unter uns" eine kleine Intrige gegen Dominic. In "Alles was zählt" bittet Dominic Imani, eine Scheinehe mit ihm einzugehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra zwingt Anette unter Strafandrohung, mit ihrem Lkw umzukehren. Anette ist fassungslos und auch Bernd erstaunt Sandras unbestechliche Haltung. Anette kann die Lkw-Lieferung nur verspätet zustellen und gibt Sandra die Schuld. Nach Gesprächen mit Gunter und Franzi will David es wagen und das Strandcafé pachten. Die Summe in Höhe von 25.000 Euro kann David stemmen, ihm muss nur das Passwort zu seinem Konto mit der Kryptowährung einfallen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Max die Zusage für ein Trainingslager bekommt, übersieht er in seiner Vorfreude, dass Vanessa am Tag der Abreise Geburtstag hat. Währenddessen glaubt Vanessa, von Max eine Reise zum Geburtstag geschenkt zu bekommen, und ist umso enttäuschter, als dieser von seinem Trainingslager berichtet. Erst im Gespräch mit Alfons fällt Max ein, dass er etwas Wichtiges vergessen hat. Nachdem Rosalie Michael gestanden hat, dass sie mit Raphael geschlafen hat, ist Michael erschüttert und sucht Trost bei André. Doch dieser weist Michael darauf hin, welche Rolle er selbst in dem Dilemma spielt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

In ihrer Nervosität um ihr erstes Mal mit Dominic spinnt Eva lieber eine kleine Intrige, als mit Dominic zu reden. Cecilia ertappt sich dabei, wie sie sich Hoffnungen auf Ringo macht. Sie verflucht ihre ungewollten Gefühle und bricht unter deren Last zusammen. Was soll sie nun bloß tun? Tobias überzeugt David, Marie zunächst dessen wahre Identität zu verschweigen. Gerade ist diese Gefahr gebannt, da tut sich bereits die nächste auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz appelliert verzweifelt an Imani. Eine Scheinehe ist die einzige Möglichkeit, um ihre Abschiebung zu verhindern. Wird sie sich darauf einlassen? Um zu verhindern, dass TaclaEnergy! eingestampft wird, setzt sich Jenny dafür ein, dass Maximilian im Zentrum bleibt. Kann sie Justus überzeugen? Lucie ist entschlossen, einen Weg zu finden, um Leyla ihre Namensrechte zurückzuholen. Doch Isabelle wird für sie zu einer harten Gegenspielerin.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias ist frustriert. Er will das alles nicht an sich heranlassen und überredet Michi zu einem Angeltrip. Doch auf dem Weg zum See wird er von seiner Vergangenheit eingeholt. Luis muss eine weitere Grenze überschreiten, um sich vor Moritz nicht zu verraten. Doch während er sich auf den Weg macht, stößt Moritz auf dessen Browserverlauf und erkennt, was er plant. Wird er seinen Freund rechtzeitig davon abhalten können?