"Sturm der Liebe": Shirin (r.) vertraut sich Valentina in ihrer Sorge an.

In "Sturm der Liebe" macht sich Shirin Vorwürfe wegen ihrer Beteiligung an Helenes Unfall. Ringo bekommt in "Unter uns" Evas wertvollen USB-Stick in die Finger. In "Alles was zählt" lässt sich Jenny zum Schein auf Axel Schwarz ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle sorgt sich um Gunter, doch Carla stellt klar: Gunter muss für Hilfe bereit sein. Als Simon nachts auf den volltrunkenen Gunter trifft, kümmert Simon sich um ihn, soll Merle und Carla aber nichts sagen. Er ist im Gewissenskonflikt und macht Merle gegenüber eine Andeutung. Charlotte wundert sich: Warum nimmt die junge Polizistin Dilay ihre Entschuldigung so widerwillig an? Dann erkennt sie: Dilay ist eine Freundin aus Kindertagen. Als sie auf Dilay zugeht, um an alte Zeit anzuknüpfen, holt sie sich die nächste Klatsche!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin macht sich schwere Vorwürfe, als sie von Valentina und Eleni erfährt, dass sie den Unfall ausgelöst hat, durch den Helene im Krankenhaus gelandet ist. Alle versichern ihr, dass sie keine Schuld trifft, und Noah hat eine Lösung parat, wie man solch einen Vorfall in Zukunft vermeiden kann. Trotzdem hat Shirin Angst, dass ihr so etwas erneut passieren könnte. Erik gesteht Yvonne notgedrungen sein doppeltes Spiel mit dem beliehenen Waldstück, da sie sich schon über seinen plötzlichen Geldsegen wundert. Yvonne findet das Risiko, das er damit eingeht, zu hoch und rät ihm davon ab.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo bekommt Evas wertvollen USB-Stick in die Finger. Die Daten darauf sind selbst für den erfahrenen Hacker Ringo nicht zu knacken, aber er weiß, wo er Hilfe bekommt. Als die Eröffnung des Repair-Cafés zum spontanen Event gerät, engagieren Paula und Cecilia Rufus als Security. Das hat Folgen. Nach Viviens Liebeserklärung an Tobias lässt David seinen Schmerz am Wohnwagen aus. Das bringt ihn in Erklärungsnot.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone ist erleichtert, als der Kader das Training auf dem Eis ganz normal fortsetzt, aber diese vermeintliche Loyalität hat Grenzen, wie sie schnell zu spüren bekommt. Jenny will weitere Schläge gegen ihre Familie abwehren und lässt sich zum Schein auf den intriganten Axel Schwarz ein. Imani ist völlig überrascht, als sie den Chefarzt Dr. Bach im Rahmen seiner Jubiläumsfeier mal ganz privat erlebt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina ist überrascht, als Carlos den nahen Moment unterbricht und sie sanft zurückweist. Nina schluckt Carlos' Erklärung, dass sie als Kollegen einen professionellen Umgang pflegen sollten. Nachdem Johanna vor Yvonne aufgeflogen ist, muss sie ihren Eltern den wahren Grund für den Wunsch nach einem Schulwechsel beichten. Gerner und Katrin sind entsprechend verärgert über ihre Tochter und lassen Johanna die Konsequenzen spüren.