TV-Soaps Shirin zweifelt in "Sturm der Liebe" an Helene

In "Sturm der Liebe" traut Shirin Helene nicht über den Weg. Ringo erkennt in "Unter uns", dass sein Geheimnis die Beziehung zu Easy belastet. Bei "Alles was zählt" fliegt Lucies Adoptionsplan vor Isabelle auf.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon freut sich, als seine Mutter Doris auftaucht, um Charlotte abzuholen. Als er mitbekommt, wie sehr Doris ihre Tochter manipuliert, schreitet er ein und gibt Charlotte zu verstehen, dass sie bei ihm bleiben kann. Anette bedauert es sehr, Malte nicht einstellen zu können, hofft aber auf eine Affäre mit ihm - doch das lehnt Malte ab. Anette bemüht sich um einen anderen Disponenten, findet aber keinen. Als Malte ihr in einer kniffligen beruflichen Situation helfen will, nimmt sie nur zögerlich an.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Gerry nicht nur das Reiten aufgeben will, sondern seiner Mutter auch noch anbietet, bei sich und Erik einzuziehen, ist Shirin sprachlos. Auch wenn Helene versichert, sich nicht in die Beziehungen ihrer Söhne einzumischen, ist Shirin skeptisch, was da noch auf sie zukommen wird und ihre Befürchtung scheint sich zu bewahrheiten. Von Werner und Robert in die Ecke gedrängt, muss Christoph zugeben, unter welchen Problemen er seit Arianes Anschlag leidet. Er ist geschockt, als Werner seinen Rückzug aus den "Fürstenhof"-Geschäften fordert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva weiht Dominic in ihr Wissen über Benedikt ein, auch wenn das Dominic aus Köln vertreibt. Benedikt ist allerdings nicht bereit, Dominic aus dem Vertrag zu entlassen. Ringo wird immer klarer, dass sein Geheimnis die Beziehung zu Easy dauerhaft belastet. Er zieht radikale Konsequenzen. Nika und Paco setzen alles daran, das gesuchte Ehepaar rechtzeitig vor deren Silberhochzeit zu finden. Über den Erfolg ihres Aufrufs staunen sie selbst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie bricht den nahen Moment mit Maximilian zwar ab, kämpft im Anschluss aber gegen den Wunsch, ihm doch noch eine Chance zu geben. Als Lucies Adoptionsplan vor Isabelle auffliegt, fragt sie sich, wer der Verräter in den eigenen Reihen ist. Ihr kommt ein schrecklicher Verdacht. Deniz will Jenny beweisen, dass er Imani aus freien Stücken heiratet. Die vorliegenden Indizien sprechen erst einmal dagegen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Luis weiß, dass er Moritz in der letzten Zeit viel zugemutet hat und will ihm auf besondere Art Danke sagen. Luis entscheidet sich für eine romantische Überraschung, wird dabei aber von Jonas verunsichert ... Maren wird von ihren Erinnerungen an Alexander eingeholt. Sie erzählt Michi von der nie stattgefundenen Weltreise und erkennt, dass sie mit ihrem alten Leben noch nicht abgeschlossen hat.