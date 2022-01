In "Rote Rosen" enttäuscht Simon Sara damit, dass er noch keine Kinder haben möchte. Britta lässt bei "Unter uns" die Chance verstreichen, die Fake-Schwangerschaft zu beenden. In "Alles was zählt" führt Maximilian Caroline zu einem Date aus.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sara ist klar: Sie möchte ein Baby. Sie lässt Simon Zeit zum Nachdenken. Zu Saras Kummer kann er sich jedoch angesichts seiner gerade erst beginnenden Karriere zum jetzigen Zeitpunkt kein Kind vorstellen. Mia versöhnt sich mit Franzi. Doch als Mia erfährt, dass Franzi schon einmal Sex mit David hatte, zerbricht die Versöhnung zwischen den Schwestern erneut. Als David Franzi um ein Treffen bittet, kann sie sich nur auf ein "Vielleicht" einlassen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik ist positiv überrascht, als Yvonne sich bei ihm entschuldigt. Da sie in Finanznot ist, besorgt er ihr probeweise einen Job in der Pianobar. Kurz darauf bedient Yvonne Christoph, der sie ganz amüsant findet. Yvonne zeigt sich dagegen ernsthaft interessiert an ihrem neuen Chef. Josie erfährt, dass der "Fürstenhof" ein Kochbuch herausbringen will. Um Paul zu zeigen, was sie kann, will sie sich bei dem Konzept einbringen. Wenig später übt Paul mit Constanze Walzertanzen für die anstehende Gala.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta lässt die Chance verstreichen, die Fake-Schwangerschaft zu beenden. Roberts Sorge setzt Britta mehr denn je zu. Nika und Conor arbeiten an ihrem neuen Song. Dabei muss Conor einsehen, dass er seine Gefühle für Nika aller guten Vorsätze zum Trotz nicht im Griff hat. Als es Zoe nach dem Kinoabend nicht gut geht, verheimlicht sie das vor ihrer Mutter und bittet stattdessen Sina um Hilfe, doch Mareike kommt ihr auf die Schliche.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian führt Caroline zu einem Date aus, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Doch Caroline hat Zweifel an Maximilians Loyalität. Yannick kann nicht glauben, dass Henning lieber allein an der Trinkhalle Alkohol trinkt, als den Todestag der Mutter mit ihm und Lucie zu verbringen. Deniz ist entschlossen, nicht auf Nurias Flirtversuch zu reagieren. Doch Nuria lässt nicht locker, und Deniz lässt sich auf sie ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura und John kommen in der Schweiz an. Während Laura alles für den Coup vorbereitet, sucht John nach einem Weg, sie von dem Einbruch abzuhalten. Doch Laura bleibt entschlossen, ihr Vorhaben durchzuziehen. Yvonne ist nach der Reaktion der Patientin verunsichert. Vielleicht hat sie sich alles doch zu einfach vorgestellt. Dann kehrt ihr Kampfgeist zurück, und sie positioniert sich selbstbewusst der Patientin gegenüber und steht für sich ein.