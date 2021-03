Simone setzt sich in "Alles was zählt" für Chiara ein

Gregor sprengt in "Rote Rosen" beinahe Gunters Charity-Dinner. Simone stärkt der zweifelnden Chiara in "Alles was zählt" den Rücken. Bei "GZSZ" freut sich Nina, als W&L die Ausschreibung gewinnt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gregor sprengt beinahe Gunters Charity-Dinner, indem er ihm spontan das "Carlas" absagt und es einer anderen Gruppe vermietet. Gregor ärgert es sowieso, dass Amelie schon größere Summen in den Relaunch investiert, will er doch das "Drei Könige" bald dichtmachen, was er Amelie aber verheimlicht. David und Ellen beschließen, Simon "business as usual" vorzuspielen, damit er nichts von ihrem One-Night-Stand ahnt. Doch beide sind so angespannt, dass es ihnen nicht gelingt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

In der Schillerallee herrschen angesichts der Entführung der Kinder Angst und Chaos. Während der Entführer Till und Sina unter Druck setzt, organisieren Ute und Benedikt gemeinsam mit Ringo und Jakob die Suche nach den Kindern. Der skrupellose Entführer hat mit allem gerechnet, nur mit einem nicht, dem Widerstand der Kinder.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn hat sich entschieden, sich als Kandidat für den Vorstandsvorsitz der Albrecht Finance Group aufstellen zu lassen. Als Simone versteht, wie entwurzelt Chiara ist, setzt sie ein deutliches Zeichen dafür, dass Chiara in die Villa und zur Familie gehört. Nach einer Auseinandersetzung mit Kim, erkennt Ben, dass Kim nach wie vor große Angst davor hat, von anderen aufgrund ihrer Vergangenheit verurteilt zu werden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina freut sich, als W&L die Ausschreibung gewinnt, hat sie doch mit Gerner ausgemacht, dass sie in diesem Fall Projektleiterin wird. Doch sie hat die Rechnung ohne Katrin gemacht. Zunehmend angestrengt versucht Paul, die Spannungen zwischen den Zwillingen zu entschärfen, doch das gelingt ihm nicht. Als Paul klar wird, dass die ständigen Streitereien inzwischen sogar Kate belasten, trifft er eine einsame Entscheidung.