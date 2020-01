TV-Soaps: Sina bangt in "Unter uns" um ihre Familie

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika glaubt, mit Irenes Geld ihrem großen Traum von Kanada ein Stück nähergekommen zu sein. Doch ausgerechnet Luke bringt ihre gemeinsame Zukunft gleich wieder in Gefahr. Sina muss Amelie belügen, um Bambis Abwesenheit zu erklären. Sie erkennt, dass sie beim Vorspielen einer heilen Familie zunehmend an ihre Grenzen gerät. Leni will, dass ihre Mutter sich aus ihrem Leben heraushält. Als Jana das nicht akzeptieren will, schießt Leni zurück.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie stellt sich vor, dass Philips Herz in Moritz' Brust schlägt. Sie muss Ina versprechen, Stillschweigen zu bewahren. Als sie jedoch Moritz' Narbe sieht, kann sie nicht an sich halten. Niclas bietet sich als Maries Interimstrainer an, aber Simone und Richard booten ihn aus. Als Chiara aus London zurückkehrt, kommt ihm eine Idee. Marian überwindet sich dazu, mit seiner Frau Lena zur Paartherapie zu gehen, und wird positiv überrascht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin wird mit voller Wucht an Tills Todestag erinnert. Früher war Maren immer für sie da, jetzt herrscht Einsamkeit. Auch Maren verfolgt ihre Sorge um Katrin unterbewusst in ihren Träumen. Tuner ist zurück und lässt sich von Nihat auf ein Bier einladen. Erwartungsgemäß verfällt Nihat schon bald wieder in alte Muster. Als Tuner den Abend daraufhin beenden will, erlebt er eine unerwartete Überraschung.