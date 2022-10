"Unter uns": Bambi erkennt entsetzt, dass Sina die Hochzeit abblasen will.

In "Sturm der Liebe" durchkreuzt Gerry unabsichtlich Shirins Pläne. Sina schockt Bambi in "Unter uns" mit einer krassen Entscheidung. Bei "GZSZ" startet Michis Date mit Silvia holprig.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta will mit Lilly allein in den Urlaub fahren und auf Abstand zu Hendrik gehen. Im Gespräch mit Amelie wird Britta klar, dass sie Hendrik trotz allem liebt. Britta zeigt sich versöhnlich, doch Hendrik versteht sie falsch und verabredet sich lieber mit Ben und Malte. Gunter reagiert allergisch auf die Anwesenheit von Amelie im Hotel und Simon muss sich rechtfertigen. Als Simon auch noch mit dem Restaurantleiter aneinander gerät und dieser daraufhin kündigt, erwartet Gunter von ihm, diese Lücke zu füllen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin gelingt es, Dayita in den Beautysalon einzuladen, und freut sich, diese von ihrem Talent überzeugen zu dürfen. Jedoch erfährt Dayita von Gerrys Sieg beim Golfturnier und bittet ihn, mit ihr eine Runde Golf zu spielen. Und das zur selben Zeit, zu der sie ihren Termin bei Shirin gehabt hätte. Obwohl es Carolin immer schwerer fällt, die Nähe zu Michael zuzulassen, möchte sie an ihrer Beziehung und der baldigen Hochzeit festhalten. Doch als sie ihr Brautkleid kauft und die Hochzeit mit Michael vor sich sieht, trifft sie eine Entscheidung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob zeigt zunehmend Interesse an Stella und will mehr über sie erfahren. Dabei erkennt er, dass Stella ihn und Paco anlügt. Easy ist erleichtert, als Ringo durch Julius' Besuch aus seinem Tief herauskommt, aber Ringo will Julius nicht mehr loslassen. Eine Eskalation ist vorprogrammiert. Bambi erkennt entsetzt, dass sein Plan, Sina zu vergraulen, zu gut funktioniert hat. Nun versucht er, sie wieder von seiner Liebe zu überzeugen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Verärgert beugt sich Simone dem Druck der BDE-Geschäftsführerin Frieda. Vor der Familie bewahrt sie aber ein Geheimnis, um sie nicht mit Problemen zu belasten. Finn ärgert es sichtlich, dass Jenny ihm mangelnde Professionalität unterstellt. Der gewissenhafte Arzt beweist ihr, dass er seine Aufgabe ernst nimmt. Daniela ist von Gabriels Verhalten beeindruckt und setzt sich deshalb vor der wütenden Isabelle für ihn ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica ärgert sich, dass sie Tuner mit ihrer harschen Ansage vor den Kopf gestoßen hat. Als Nina herausfindet, dass Jessica Tuners großzügiges Angebot ausgeschlagen hat, lässt sie sich zu einer unbedarften Aussage hinreißen. Michi freut sich auf sein Date mit Silvia, das jedoch gleich mit einem kleinen Fauxpas beginnt.