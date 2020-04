TV-Soaps: Steffen wird in "Sturm der Liebe" festgenommen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Pia versucht, über Freddy an Feddersen heranzukommen, um ihn wegen Greenwashings zur Rede zu stellen. Aber Freddy bittet Pia dringend, sein ohnehin schwieriges Verhältnis zu seinem Vater nicht noch mehr zu gefährden. Henning fordert von Judith die Briefe ein und fleht sie an, das Geheimnis seiner Affäre mit Heike für sich zu behalten - zum Wohl der Familie. Aber Judith gibt sich unentschlossen, ob sie sein Geheimnis wahrt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Steffen und Franzi haben sich zu einem Banktermin verabredet, als plötzlich die Polizei auftaucht, um den ahnungslosen Steffen mit auf das Präsidium zu nehmen. Tim (als Boris) klärt Franzi über die Hintergründe von Steffens Verhaftung auf. Christoph bekommt einen beunruhigenden Anruf von einem seiner Top-Comfort- Manager, denn es gibt weitere Probleme in einem seiner Hotels in Österreich. Besorgt hört Ariane den Anruf mit an und steht Christoph mitfühlend zur Seite.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob und Saskia schöpfen gleich nach der ersten Therapiesitzung Hoffnung für ihre Ehe. Doch dann wird Jakob von seiner vermeintlich beendeten Intrige eingeholt. Nika will Conor aus ihren Gedanken verbannen. Ein Fotoshooting zwingt die beiden zusammen zu arbeiten, bis Nika überreagiert. Rufus erkennt amüsiert, dass er seiner Teenagertochter gelegentlich peinlich ist. Doch ist das der einzige Grund für ihr Verhalten?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Niclas muss befürchten, dass die ganze Mühe, Maximilian zu überführen, umsonst war, aber ans Aufgeben denkt er trotzdem noch nicht. Jenny ist entschlossen, ihr Leben aufzuräumen. Sie fällt eine Entscheidung und überrascht Deniz damit. Chiara hält es für das Beste, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Das fällt aber gar nicht so leicht, wenn Ina ihr dauernd in die Quere kommt. Eine Lösung für dieses Problem muss her.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren legt Katrin nah, sich einer Therapiegruppe anzuschließen, um ihre Alkoholkrankheit in den Griff zu bekommen. Katrin ist skeptisch. Als es dann auch noch auf Arbeit Stress gibt, schiebt sie den Gedanken an eine Gruppentherapie von sich. Wie lange wird sie ihren Problemen noch ausweichen können? Shirin freut sich, als ihre Cousine überraschend auf der Matte steht. Sie beschließt, eine kleine Party zu schmeißen. Doch die Stimmung ist gereizt.