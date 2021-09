Bei "Rote Rosen" macht sich Tatjana Sorgen um Sascha. Ringo bricht in "Unter uns" nach Marokko auf, um Easy zu suchen. Später bekommt Nihat in "GZSZ" einen Brief aus Dubai.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Auch wenn Tatjana ein Ausflug mit Mona guttut, sorgt sie sich um Sascha. Das Thema Männer hakt sie erstmal für sich ab, auch wenn sie immer noch Gefühle für Paul hat. Amelie steht nicht mehr unter Mordverdacht, findet aber mit ihrem beschädigten Ruf keinen Veranstaltungsort mehr für den Tanzmarathon. Hendriks Vorschlag, das 'Carlas' zu buchen, hält sie für absurd.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert versichert Lia, dass Patricks Anschuldigungen nicht stimmen. Daraufhin kommt sie auf die Idee, Patrick zu überführen, indem sie ihn dazu auffordert, Robert anzuzeigen, wenn er ihn wirklich angegriffen hat. Doch wie Lia vermutet hat, sträubt Patrick sich und er muss zugeben, dass er gelogen hat. Um das Personal für das Bouleturnier zu begeistern, setzt Christoph als Preis für das Siegerteam ein Wochenende in Stockholm in dem Hotel aus, in dem die Sterneköchin Astrid Karlsson engagiert ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo lässt sich von Benedikts Drohung nicht beirren. Während er Julius den Lassners anvertraut, bricht Ringo auf, um Easy in Marokko zu finden. Monika zieht ihren Sexentzugsplan bei Jakob zum Wohle ihrer jungen Beziehung durch. So sehr, dass Jakob die falschen Schlüsse zieht. Chris' Rettungsaktion der Konditorei ist ein komplettes Desaster. Also springt er über seinen Schatten und bittet Till doch noch um Hilfe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Leyla versichert Marian, dass er sich auf sie verlassen kann, wenn er Urlaub macht. Deniz sorgt sich, als Moritz Leylas Training verpasst. Als er erkennt, dass Moritz sein neues Konzept wichtiger ist, hat er dafür keinerlei Verständnis.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz rechtfertigt sich und lässt erahnen, wozu er und seine Jungs fähig sind. Laura hält das für gefährlich - was wenn es schiefgeht? Mit Druck fordert sie ihn auf, es sein zu lassen. Nazan zögert, Degenhardts Angebot anzunehmen. Doch Lilly ermutigt sie, die Chance nicht zu verpassen. Lilly versichert, damit kein Problem zu haben. Nihat gegenüber gibt sie zu, dass es schon weh tut. Während Nihat Lilly ablenkt, erreicht ihn ein Brief aus Dubai.