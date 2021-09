In "Rote Rosen" macht sich Tatjana große Sorgen um Sascha. Nika wird in "Unter uns" zu einem Fotoshooting mit Paco gedrängt. Bei "Alles was zählt" entdeckt Daniela in Marians Wohnung einen Stapel Liebesbriefe.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Obwohl Sascha sich wegen des brennenden Containers schnell der Polizei stellen müsste, kommt Tatjana nicht an ihn ran. Erst nachdem Sara mit ihm redet, stellt er sich endlich. Tatjana bemerkt, dass Sascha seinen Vater Andreas aus seinem Leben verbannen will und redet ihm sensibel den endgültigen Bruch aus. Britta und Hendrik verbringen die Nacht zusammen - jedoch anders als vermutet. Denn die beiden sind so erschöpft vom Tanzmarathon, dass sie Arm in Arm in der Suite einschlafen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Auf der Suche nach einem Weg aus dem Wald müssen Robert und Ariane feststellen, dass sie die ganze Zeit im Kreis gelaufen sind. Als sich Ariane auch noch den Knöchel verknackst, verlässt sie die Kraft. Daraufhin nimmt Robert sie kurzerhand auf den Arm und trägt sie weiter. Max bleibt bei seinem Entschluss, Gerry in die betreute WG zu schicken. Dieser fügt sich seinem Schicksal, verabschiedet sich von Shirin und bittet darum, noch eine letzte Nacht bei Max übernachten zu dürfen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt wird ein illegaler Weg eröffnet, wie er seine Firma retten kann. Aber dazu braucht er Ringos Unterschrift ... Nika wird von Cecilia zu einem Fotoshooting mit Paco gedrängt. Sie genießt Pacos Nähe so sehr, dass sie wichtige Anrufe verpasst. Bambi erwartet eine Strafpredigt von Sina, nachdem er aufgeflogen ist, doch die überrascht ihn ebenfalls mit einem Geheimnis.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela entdeckt bei der Renovierung von Marians Wohnung einen Stapel Liebesbriefe. Ihre Neugier ist in diesem Moment größer als ihre Skrupel, Marians Post zu lesen. Isabelle kann sich aus der peinlichen Situation vor Yannick retten, doch ihr Problem ist damit nicht gelöst. Sie muss ihn dringend aus dem System bekommen.

19:40 Uhr, RTL: Nihat - Alles auf Anfang

Während sich Yannik und Liz endlich näherkommen und Matthias seine schwere Krankheit weiter verheimlicht, kann Nihat mit Infos über eine bevorstehende Drogenlieferung aus der Villa fliehen. Doch Lukas entgeht nicht, dass das Kamerasystem seiner Villa für einige Zeit ausgefallen ist. Und das ist nicht die einzige Unstimmigkeit, die er entdeckt. Plötzlich erscheint auch Shirins nächtlicher Spontanbesuch in einem ganz anderen Licht.