14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina erkennt, dass Silke Gefühle für sie hegt. Sie ist überfordert und beschuldigt Silke, von Anfang an nur Interesse an ihr gehabt zu haben. Silke ist verletzt, sucht jedoch dennoch das Gespräch mit Tina. Simon übernimmt die Bewerbungsgespräche für Gunter. Plötzlich überkommt Gunter die Sorge, dass Simon nicht ausreichend durchsetzungsfähig ist, doch er liegt falsch. Simon verhandelt so geschickt, dass das "Drei Könige" eine positive Bewertung auf "Cheftest.de" erhält.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Theo ist Lale für ihre Unterstützung dankbar und möchte dies mit einem romantischen Date zeigen. Um sicherzustellen, dass er nicht erneut vor Aufregung einen Fehler begeht, nimmt er kurzerhand Baldrian, um sich zu beruhigen. Als Lale schließlich den Mut fasst und Theo ihre Liebe gesteht, schläft er ein. Yvonnes Operation steht bevor. Obwohl sie erleichtert ist, dass der Tumor bald entfernt wird, vermutet Erik, dass sie nur vorgibt, stark zu sein. Daher versucht er, ihren Krankenhausaufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien vermisst ihre beste Freundin Sina, doch sie hat Schwierigkeiten, ihr zu vergeben. Doch wenn es darauf ankommt, verstehen sich die Frauen auch ohne Worte. Stellas Bedenken bezüglich Pacos Geschenk erweisen sich als unbegründet. Paco möchte, dass Stella die wichtigste Person in seinem Leben kennenlernt. Bambi hat sich vorgenommen, die Hobby-Darts-Meisterschaft zu gewinnen, benötigt jedoch noch einen vierten Mitspieler neben David und Nadine.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian versucht, Isabelle wichtige Informationen zu entlocken, und es kommt erneut zu einer unerwarteten Wendung. Henning erkennt die Dringlichkeit seines finanziellen Problems und sieht sich gezwungen, sich in die Hände eines Kredithais zu begeben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica leidet unter finanziellen Sorgen. Nachdem sie zu betrunken war, um einen Sonderdienst anzunehmen, verliert sie auch noch ihre Handtasche, als sie Erste Hilfe in der Bahn leistet. Doch der Tag hält eine positive Überraschung bereit. Carlos sichert einen Spitzenauftrag für W&L, was Katrin heimlich beeindruckt, und er strebt eine partnerschaftliche Geschäftsführerposition an. Wird Katrin sich darauf einlassen?