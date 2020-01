TV-Soaps: Till kümmert sich bei "Unter uns" um Sina

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Astrid ist von Henning zunehmend beeindruckt. Nach Gunters Fest ist er am nächsten Tag wieder da, repariert ihr Bad und nimmt sich Zeit für Pia, deren Herz er längst erobert hat. Beim gemeinsamen Kochen wird Astrid bewusst, wie wohl sie sich in Hennings Gegenwart fühlt. Cem hat das Öko-Startup überredet, Gregor als Investor zu vertrauen, und die haben an diesen verkauft. Jetzt erfährt er entsetzt, dass Gregor das Startup an einen Großkonzern weiterverkauft hat. Cem will kündigen. Doch Gregor bietet ihm eine saftige Provision.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph fällt ein Fax von Annabelle in die Hände und er ist erstaunt darüber, was er herausfindet: Annabelle versucht, einen Strandabschnitt in Thailand zu erwerben, der als unverkäuflich galt. Christoph ist sofort Feuer und Flamme. Lucys Verdacht gegen Nadja verstärkt sich. Daraufhin beschließt sie, Nadja auf den Zahn zu fühlen. Doch bevor Lucy über das Ziel hinausschießt, schreitet Bela ein und schafft es schließlich auch, sie von ihrem Vorhaben abzubringen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob erkennt, dass er Zeit braucht, bevor er Saskia verzeihen kann. Als er mitbekommt, dass Ute sich mit Benedikt versöhnt, fasst er einen überstürzten Entschluss. Ringo hat dank Bambis Hausverkauf freie Bahn für sein Bauprojekt. Easy zuliebe will er eine Zusammenarbeit mit Benedikt jedoch vermeiden. Sina, die von Bambis geplantem Hausverkauf und der Testamentseröffnung getroffen ist, erkennt dank Till, dass sie dennoch nicht allein ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie muss erkennen, dass ihr neuer Trainer sie brechen will. Doch sie hält mit aller Kraft dagegen. Jenny fühlt sich von ihrer Familie getäuscht und gedemütigt. Sie beschließt, ihre Drohung wahrzumachen ...

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin leidet unter ihrem Bruch mit Maren. Sie fühlt sich einsam und sehnt sich nach ihrer Freundin. Also ringt sie sich durch, auf Maren zuzugehen. Doch Maren bleibt auf Distanz, was Katrin zunehmend zusetzt. Philip weiß, dass er aus Liebe auch schon Mist gebaut hat. Deshalb kann er Nihat zwar verstehen, aber ihm seinen Verrat dennoch nicht verzeihen. Mehr, als dass er Nihat wieder bei sich wohnen lässt, ist daher für ihn nicht drin.