TV-Soaps: Tim gerät in "Sturm der Liebe" unter Tatverdacht

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bruno setzt Henning nach dem verdächtigen Krawattenfund in Heikes Mantel unter Druck. Er hat den Verdacht, dass Heike eine Affäre mit seinem Bruder gehabt haben könnte. Henning weist alle Vorwürfe von sich. Doch die quälenden Erinnerungen an Heike schüren sein schlechtes Gewissen. Merle erfährt enttäuscht, dass das Interesse von Peter Mangold an ihr nicht so groß zu sein scheint, wie erhofft. Als er sie jedoch auf einen romantischen Waldspaziergang einlädt, verpufft jeglicher Ärger.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Verzweifelt muss Franzi mitansehen, wie Tim als Tatverdächtiger von der Polizei abgeführt wird. Doch er ist nicht der Einzige, der in das Visier von Kriminalhauptkommissar Meyser gerät. Denn auch Linda und André stehen unter Verdacht, Dirk niedergeschlagen zu haben. Paul ist überglücklich, seine Tochter Luna endlich wieder bei sich zu haben. Doch sie lässt sich nicht beruhigen und bereitet Paul eine schlaflose Nacht. Was hat Luna nur?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva steht noch am Abreisetag vor dem Problem, dass Noah von seiner Russlandreise gar nicht begeistert ist. Sie beschließt, zu streitbaren Methoden zu greifen. Britta erkennt, dass Roswitha unbedingt Robert verkuppeln will. Um Robert zu schützen, braucht sie Rufus' Hilfe. Ringo muss widerwillig realisieren, dass Angelina sich als Mutter um Coco Mühe gibt. Kann er von seiner Agenda gegen Angelina ablassen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Niclas ahnt nicht, dass Maximilian ein falsches Spiel mit ihm spielt - bis er die Kameras in seiner Wohnung entdeckt. Marian erkennt, dass er sich für Alexander in Sachen Sorgerecht zusammenreißen muss. Er weiß nicht, dass Lena einen Scheidungsanwalt kontaktiert hat. Nathalie und Maximilian verbringen eine Nacht miteinander, ohne Sex zu haben. Anschließend spüren beide, dass sich etwas zwischen ihnen geändert hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin gelingt es nicht, Maren zu sagen, dass sie sie vermisst. Stattdessen will sie ihr helfen, indem sie ihre Wohnung kauft. Rosa macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Als Maren davon erfährt, stellt sie Katrin zur Rede. Paul hat seine erste Physiotherapie hinter sich und merkt, dass er Emily unrecht getan hat. Er beschließt, die Operation in den USA in Betracht zu ziehen. Emily hingegen blendet für ein paar Stunden ihre Probleme aus.