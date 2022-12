In "Sturm der Liebe" ist Josie geschockt von Pauls Zweifeln an der Hochzeit. Benedikt ergibt sich in "Unter uns" zum Schein der Erpressung von Buchner. Später offenbart Tobias Katrin bei "GZSZ", weshalb er vor Jahren spielsüchtig geworden ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon plagen Schuldgefühle, Charlotte nicht geholfen zu haben. Er will den Täter finden und ihm wird klar: Der Mann saß an jenem Abend vor seiner Nase im "Carlas". Doch dann glaubt Simon, den Täter wiederzuerkennen. Sandra observiert Malte weiter - entgegen der Anweisungen ihrer Chefin. Als sie hört, dass Malte und Petrov ein Treffen planen, überredet sie Anette, sich den Beweis für Maltes Schuld selbst anzusehen. Auf einem Rastplatz wollen Malte und Petrov ihre zwischengelagerte Drogenlieferung verladen, als plötzlich Sandra und Anette auftauchen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Josie ist geschockt von Pauls Zweifeln an der Hochzeit und möchte ihn davon überzeugen, dass ihr nichts passieren wird. Doch als sie mitbekommt, wie Paul in der Nacht von Albträumen geplagt wird, schlägt sie schweren Herzens eine Absage der Hochzeit vor. Als Helene das hundertprozentige Match mit André in ihrer Dating-App sieht, spricht sie ihn darauf an. Der reagiert nervös und macht sich darüber lustig -nichtsahnend, was er damit in Helene auslöst. Denn sie glaubt, endgültig mit André abschließen zu müssen, und verabredet sich mit einem anderen Mann.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Monika genießt ihre Zeit mit David. Als der aber wegen einer Kleinigkeit vor Vivien und ihr plötzlich in Erklärungsnot gerät, wird sie misstrauisch. Lulu lädt Rufus zu einem Kurztrip mit einer Übernachtung ein. Das gefällt Britta natürlich gar nicht. Benedikt ergibt sich zum Schein der Erpressung von Buchner. Da er sich Ringos Loyalität allerdings nicht mehr sicher ist, schmiedet er eine neue Allianz.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus und Simone versuchen, hinter die Verbindung zwischen BDE und dem Gutachter zu kommen. Sie ahnen noch nicht, dass die enger ist, als ihnen lieb sein kann. Imani gelingt es, die wütende Chiara einzufangen. Das beeindruckt auch die Freundinnen, die sie in ihren Kreis aufnehmen. Als Maximilian an Gabriel gekettet einen Termin wahrnehmen muss, droht der zu scheitern. Doch ausgerechnet Gabriel weiß Abhilfe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias offenbart Katrin, weshalb er vor Jahren spielsüchtig geworden ist. Dieses Geständnis und Katrins ungebrochener Beistand verhelfen Tobias zu einer Katharsis. Nun will er gegen seine Sucht angehen. Erik bekommt mit, dass über dem Mauerwerk ein störrischer Nachbar wohnt, dessen Beschwerden von der Clubführung bisher ignoriert wurden. Erik will die Wogen glätten und lädt den Mann zu einem Frühstück ein.