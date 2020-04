TV-Soaps: Trennt sich Merle bei "Rote Rosen" von Gunter?

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Endlich ist Gunter zurück, doch Merle ist über sein Verhalten nach wie vor verärgert. Gunter erkennt erschrocken, wie sehr er Merle vor den Kopf gestoßen hat. Will Merle sich etwa von ihm trennen? Pia ist ernüchtert, als ihr Praktikum bei Torben mit einer Sisyphos-Aufgabe beginnt und lässt ihren Frust an Freddy aus. Ben regt sich über Claudia auf und auch Tinas Wohlwollen wird strapaziert. So beschließen die beiden, dass Claudia mehr unter Leute soll.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Dirks Zustand hat sich durch seinen Sturz deutlich verschlechtert. Obwohl André und Steffen ihre Bedenken äußern, beschließt Linda selbstbewusst, ihn an den "Fürstenhof" zu holen, um sich um ihn zu kümmern. Doch Linda hat die Rechnung ohne ihren Bruder gemacht. Besorgt reist Robert nach Leipzig, um sich um Valentinas Problem zu kümmern. Als Alfons und Hildegard Robert mit der Reisetasche sehen, vermuten sie, dass Eva Robert eingeweiht haben muss, und verplappern sich beinahe.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Jana abreist und Leni damit tief getroffen zurücklässt, sieht Paco keine andere Wahl, als Leni die Wahrheit über Jana zu offenbaren. Um Luke für seine Handlanger-Dienste gegen Benedikt bezahlen zu können, missbraucht Jakob Saskias Vertrauen. Easy ist auf der Suche nach einem tierischen Model für eine Fotokampagne. Ohne es zu ahnen, bringt Vivien unverhofft die Lösung für Easys Problem mit in die WG.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian gelingt es, die Drogen im Zentrum gerade noch rechtzeitig verschwinden zu lassen. Doch Niclas greift an einer weiteren Front an. Jenny setzt sich ein ehrgeiziges Ziel, nachdem Annabelle ihren Besuch ankündigt hat. Allerdings gibt es unerwartete Hindernisse. Chiara möchte eine Party in der Villa ausrichten. Sie weiß allerdings nicht, dass ihr Vorhaben mit Nathalies Geburtstag kollidiert.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach der demütigenden Situation mit Maren leugnet Katrin Nihat gegenüber, ein Alkoholproblem zu haben, und lässt sich anschließend zu einer Wette hinreißen. Wie soll Emily Paul erklären, dass sich die Hoffnung auf die OP zerschlagen hat? Als sie Paul schweren Herzens die Wahrheit sagt, will er Aaron aufsuchen. Emily hält ihn davon ab, doch sie kann nicht verhindern, dass die Aussichtslosigkeit seiner Situation beide mit voller Wucht einholt.