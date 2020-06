TV-Soaps: Tuner versöhnt sich bei "GZSZ" mit Leyla

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen (Wh. der 1. Staffel)

Petra und Nick verbringen eine innige Nacht in der "Antikscheune", doch die Gelegenheit zum Seitensprung haben sie nicht genutzt. Nick ist über Thomas Affäre empört und macht ihm Vorwürfe. Da sieht Thomas die geschäftliche Zusammenarbeit mit Nick in Gefahr. Währenddessen legt sich Miriam bei der Arbeit ins Zeug, woraufhin ihr die beeindruckte Lynn einen Job in der Karibik anbietet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe (Wh. der 6. Staffel)

Pauline gesteht Leonard, dass sie Patrizia im Weinkeller eingesperrt hat. Wieder in Freiheit, verlangt Patrizia wütend, dass Leonard Pauline kündigt. Der lehnt dies ab, woraufhin Patrizia Paulines Fahrrad sabotiert. Charlotte gesteht Friedrich, wie wichtig er ihr ist, erbittet sich aber weiterhin Zeit, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. In einem Gespräch mit André gibt Charlotte kryptisch preis, einen Verehrer zu haben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Till und Bambi klar wird, dass Sina und Eva mit harten Bandagen kämpfen, wappnen sie sich entsprechend für die Auseinandersetzung. Die Fronten verhärten sich. Roswitha kehrt frisch verliebt aus Paris zurück und hat einen verwegenen Plan: Sie will sich mit Tobias' Hilfe einen Teil von Miros Vermögen sichern. Lotta möchte nicht mehr wie ein Kind wirken und holt sich Ratschläge für ein entsprechendes Styling. Rufus ist davon nicht begeistert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simones Plan, Informationen gegen Georg zu sammeln, scheitert. Um ihn loszuwerden, muss sie sich schließlich doch auf den Smaragdschmuggel einlassen. Jenny fehlt die Motivation, um zu trainieren. Als es bei einem Ausflug mit Ingo zu einem heftigen Streit kommt, stößt sie Ingo von sich. Chiara ist nach dem Sex verwirrt und geht Ina aus dem Weg. Aus Angst, zu ihren Gefühlen zu stehen, droht sie, in alte Muster zu verfallen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die letzten Wochen waren anstrengend und Emily sehnt sich nach Ruhe. Zu ihrem Geburtstag entführt Paul sie an einen romantischen Ort und hofft auf Erholung und Zweisamkeit. Doch der Kurztrip bringt böse Überraschungen mit sich. Tuner hat ein schlechtes Gewissen, weil er Leyla den Job vermasselt hat und bietet ihr zur Wiedergutmachung spontan an, bei den Buddies auszuhelfen. Leyla nimmt das Angebot an und zwischen ihr und Tuner bricht das Eis.