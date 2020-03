TV-Soaps: Ute stellt sich bei "Unter uns" ihren Ängsten

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Weil Britta in letzter Sekunde zum Standesamt gekommen ist, können Carla und Gregor doch noch in Dänemark heiraten. Die Hochzeitsnacht findet wegen einer Autopanne spontan auf einem Waldparkplatz statt, doch auch dies kann das Glück nicht trüben. Bens Überraschung für Tina ist gescheitert. Aus Versehen verrät Thomas, was Ben vorhatte und Tina dreht den Spieß um. So findet der Schlüssel doch noch seine neue Besitzerin.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Boris wehrt sich entschieden gegen Tims Plan, die Rollen zu tauschen. Doch Tim macht ihm klar, dass das die einzige Möglichkeit für ihn ist, den wahren Täter zu finden. Wie wird Boris sich entscheiden? Dirk ist verzweifelt, denn seine Situation hat sich sogar noch verschlimmert. Als Linda zu Besuch kommt, fleht er sie an, dass sie ihn jetzt nicht im Stich lassen darf. Er braucht sie!

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo gelingt es, Angelina davon zu überzeugen, mit Coco in Köln zu bleiben. Er ahnt nicht, dass jemand seine Bemühungen zunichtemacht. Nachdem Ute Maja gepredigt hat, dass man sich seinen Ängsten stellen müsse, fordert Conor sie auf, eine Runde auf dem verhassten E-Roller zu drehen. Eine waghalsige Angelegenheit. Nach ihrem Kuss beschließen Paco und Jana, sich aus dem Weg zu gehen. Doch sie haben die Rechnung ohne Leni gemacht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard ist sicher, Niclas mit Maximilians Hilfe in seine Schranken verwiesen zu haben, doch der zieht noch ein längst vergessenes As aus dem Ärmel. Jenny ist motiviert, ihre Therapie voranzutreiben. Ein ungewolltes Treffen mit Deniz und Marie macht ihr ihren Zustand jedoch auf beschämende Weise klar. Chiara würde Ina am liebsten aus dem Weg gehen. Als diese ihr jedoch sagt, sie gar nicht attraktiv zu finden, kratzt das gewaltig an Chiaras Ego.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach einem Streit mit Paul muss die hilflose Emily einsehen, dass sie ihm Zeit lassen muss. Um sich abzulenken, geht sie auf Aarons Event und kann den Abend genießen und den Erfolg von Vleder BAG feiern. Bei den Seefelds hängt der Haussegen schief. Als auch noch die Heizung ausfällt, beschwert Alexander sich bei der Hausverwaltung - zum ersten Mal mit Erfolg. Doch ihre vorsichtige Hoffnung auf ein Ende der Schikanen war verfrüht.