"Alles was zählt": Vanessa ist alarmiert, als sie in Yannicks Brust einen Splitter feststellt

Tanja hat in "Rote Rosen" einen emotionalen Zusammenbruch. Bei "Unter uns" wird Julius von einer Jugendgang schikaniert. Vanessa sorgt sich in "Alles was zählt" um Yannicks Gesundheit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tatjana bricht emotional zusammen und ausgerechnet Andreas versucht, sie zu trösten. Sie verwehrt sich wütend dagegen, doch Andreas berührt es sehr, diese starke Frau so schwach zu sehen. Britta ärgert sich über Hendrik, als der ihre Anti-Mobbing-Ansprache stört. Als er jedoch erklärt, dass Problem auf der Station in die Hand genommen zu haben, ist sie positiv überrascht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Arianes Hass auf Christoph wächst: Nun ist sie nicht nur mit Selina zerstritten, sondern Christoph eröffnet ihr auch noch, dass er schon bald Tims Hotelanteile übernehmen wird. In Ariane erwacht ein böser Plan. Cornelia rät Rosalie, an Michael dranzubleiben, während Robert Michael nahelegt, sich endlich einen Ruck zu geben und zu seinen Gefühlen zu stehen. Bei einem Date nähern sich die beiden an.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Julius wird von einer Jugendgang schikaniert. Easy und Ringo sind jedoch nicht in der Lage, die Zeichen richtig zu deuten. Amelies Abweisung trifft Bambi schmerzhaft. Ist er ein schlechter Vater? Er möchte ihr das Gegenteil beweisen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa findet keinen Hinweis darauf, dass die Medikamentenstudie für Yannicks Sehstörung verantwortlich ist. Dafür entdeckt sie etwas anderes. Simone sträubt sich, Marie einen Job im Zentrum anzubieten. Aber nur so kann sie Deniz als Trainer gewinnen. Wird Simone einlenken?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John ist froh, dass Patrizia bei den Kollegen gut ankommt, bis er merkt, dass sie peinliche Kindheitsgeschichten erzählt. Er entschließt sich, Patrizia an den Glühweinstand zu versetzen. Als die das durchschaut, kommt es zum Streit. Erik muss einen Batzen Kohle für einen Autounfall zahlen. So wird er es bis Weihnachten nicht schaffen, genug Geld für die Reise zusammenzukriegen. Als er seinen Traum schon aufgeben will, steht Nina vor seiner Tür.