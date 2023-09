Amelie hat in "Rote Rosen" Angst, Jorik ganz zu verlieren. Bei "Unter uns" flüchtet Chris von einer für ihn gedachten Party und in "GZSZ" vergisst Emily Saschas Geburtstag

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie scheitert beim Versuch, Jorik ihre Liebe zu gestehen. Sie hat Angst, ihn ganz zu verlieren. Während Jorik von einer Leiter fällt und kurz bewusstlos ist, gesteht Amelie ihm: Sie will unbedingt wieder mit ihm zusammen sein! Anette übergibt schweren Herzens ihre Firma an die Mitarbeiter. Doch schon am nächsten Tag fühlt sie sich etwas befreit. Malte hingegen feiert im Casino seine milde Strafe. Anette findet sein Verhalten erbärmlich, doch Malte ficht das nicht an.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael stellt mit Unbehagen fest, dass Nicole ihm weitere Nachrichten geschrieben hat. Nicole erfährt derweil von der Entführung und glaubt, dass dies der Grund ist, warum Robert noch nicht geschrieben hat. Als sie auf ihn trifft, versucht sie ihm durch die Blume klarzumachen, dass er keine Angst haben muss, sich ihr zu offenbaren. Valentina macht Otto glücklich klar, dass sie mit ihm zusammen sein will, und Robert dankt ihm für Valentinas Rettung mit einer Einladung zu einem Familienfrühstück. Dadurch wird Otto jedoch vor Augen geführt, wie sehr er unter dem Streit mit seiner eigenen Familie leidet. Als Valentina das merkt, beschließt sie, ihn mit seiner Familie zu versöhnen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Chris flüchtet von einer für ihn gedachten Party. Ständig braucht jemand seine Hilfe. Ob das ein Zufall ist? Britta will, dass Tsatsiki sein Futter selbst verdient. Das Training für einen Hundewettbewerb fruchtet nicht - zum Glück für Britta, wie sich zeigt. Als Vivien ihm nach ihrer Versöhnung den Sex mit David gesteht, bricht für Tobias eine Welt zusammen. Sein Versuch, den Schmerz zu verdrängen, schlägt fehl.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara gerät mit Isabelle wegen Nathalie in Streit. Sie nutzt daraufhin ihr Wissen über Yannicks und Leylas Freundschaft, um Isabelle zu verletzen. Imani glaubt, ihren Fehler hinter sich zu lassen, doch dann gerät sie Hanna gegenüber unter Druck. Als Justus von einer neuen Spur zum Hehler erfährt, die seine Frau Jenny vielleicht endlich aus dem Gefängnis holen könnte, macht er sich auf, ihr zu folgen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura glaubt, dass ihre Fehde mit Gerner der Vergangenheit angehört. Auch Gerner hofft, dass dies so bleibt. Aber war nicht er es, der mit einem falschen DNA-Abgleich Lauras vermeintlichen Tod besiegelt hatte? Emily ist erleichtert, dass Sascha aus dem Krankenhaus entlassen wird. Doch durch ihre Flucht nach La Gomera ist in Berlin viel liegen geblieben. Sie hat alle Hände voll zu tun und vergisst darüber Saschas Geburtstag.