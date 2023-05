In "Rote Rosen" befürchtet Marvin, in Charlottes Leben bald keine Rolle mehr zu spielen. Cecilia glaubt in "Unter uns", dass Lulu ihr heimlich Arbeit abnimmt. In "GZSZ" kommt es zwischen John und Erik zum Streit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Charlotte freut sich über die Zusage der Londoner Modeschule. Sie bekommt deshalb nicht mit, dass Marvin sich immer mehr zurückzieht. Und auch Simon kann sich nicht richtig für sie freuen - was soll aus ihrem Start-Up werden? In Charlotte wachsen Zweifel bezüglich London, doch Amelie macht ihr Mut. Als sie mit Marvin darüber spricht, wirft er ihr vor, scheinbar keine Rolle mehr in ihrem Leben zu spielen. Sandra findet in ihrem neuen Haus ein Bündel Liebesbriefe und macht die Besitzerin ausfindig. Danach hat sie das Gefühl, das Haus gehört zwar rechtlich ihr, aber emotional der Briefschreiberin.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Noah mitbekommt, dass Valentina einen Geburtstagskuchen für Eleni backen will, bietet er ihr seine Hilfe an. Während das "Back-Date" für Noah rein freundschaftlich ist, genießt Valentina jede Sekunde mit ihm und ist voller Hoffnung. Doch dann wird Gretas Ohrring in Noahs Hotelzimmer gefunden und Valentina begreift entgeistert, dass die beiden eine Affäre haben. Nach Günthers Fehlversuch, Vanessa zurückzugewinnen, muss er sich eingestehen, dass er seine Tochter verloren hat. Schweren Herzens verlässt er den "Fürstenhof", jedoch nicht ohne Alfons noch einen Brief an seinen Enkel zu geben. Alfons und Hildegard wissen nicht recht, was sie mit dem Brief anfangen sollen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella ist gerührt, weil Jakob ihre Sorgen um Anne König ernst nimmt, aber das bringt sie auch in erhebliche Schwierigkeiten. Cecilia glaubt, dass Lulu ihr heimlich Arbeit abnimmt, um sie zu schonen. Als sie der Sache nachgeht, erlebt sie eine große Überraschung. Nadine will Sina endlich die Wahrheit sagen, um sich nicht länger erpressbar zu machen. Der perfekte Moment dafür endet jedoch anders als erwartet.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie und Maximilian ahnen nicht, wer die Schuld an dem Missgeschick trägt. Justus will Jennys Unschuld beweisen. Leyla gibt einen Hinweis. Kilian befürchtet, es sich mit Kim verscherzt zu haben, die seinen Flirtversuch abweist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johns Nerven liegen blank und er bittet Erik, im Mauerwerk zu helfen. Erik aber will sich in seinem Liebeskummer verkriechen. Als er John vorwirft, nicht zu wissen, wie es ist, die Freundin zu verlieren, sieht John rot. Wie wird Erik reagieren? Moritz entscheidet sich, sich im Krankenhaus untersuchen zu lassen und Klaaßen bei der Polizei anzuzeigen. Er hat Glück, körperlich ist er unversehrt. Doch seelisch fühlt Moritz sich nicht gut.