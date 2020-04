TV-Soaps: Vivien bremst Easy und Ringo bei "Unter uns" aus

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle gesteht Tina, dass die Beziehung mit Gunter ihre Selbstverständlichkeit verloren hat. Auch Gunter äußert sich ähnlich gegenüber Thomas. Aber beiden ist gemein, dass sie ihre Beziehung retten wollen und so beschließen sie, gemeinsam zu verreisen. Carla freut sich sehr auf das Hochzeitsfest auf dem Kreuzfahrtschiff. Gregor muss Nicos allerdings gestehen, dass er vorübergehende Probleme mit der Finanzierung hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Durch einen Zufall ist Franzi hinter ein streng gehütetes Geheimnis von Nadja gekommen. Unter Tränen bittet Nadja Franzi daraufhin um Stillschweigen und appelliert an ihr Mitgefühl. Doch mit der Zeit bemerkt Franzi, wie schwer ihr die Geheimnistuerei fällt. Die Sonnbichlers werden von einem ortsbekannten Unternehmer gebeten, ein spezielles Bier zu brauen. Bedauerlicherweise haben Alfons und Hildegard keine Kapazitäten mehr für eine neue Biersorte und lehnen ab.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Saskia sich von Jakob trennen will, verliert er in seiner Not abermals die Beherrschung. Saskia wehrt sich dieses Mal mit adäquaten Mitteln. Easy und Ringo sind happy: Vivien wird die Leihmutter ihres Kindes! In ihrer Vorfreude bringen sie Vivien an ihre Grenzen. Nachdem Roswitha einen Denkzettel von Robert und Britta erhalten hat, begreift sie endlich, dass die beiden wirklich nur Freundschaft verbindet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard rastet aus, als er von Niclas' Koks-Anschlag erfährt. Als er ihn stellt, wird er von Niclas provoziert. Die Lage eskaliert gefährlich. Als Ben nach seinem Abschied vom "A40" mit Deniz Zukunftspläne schmiedet, taucht ein Baby namens Nils auf, das Bens Leben auf den Kopf stellt. Lucie ahnt nicht, dass Moritz weiß, von wem das Herz stammt. Sie gibt sich die Schuld für den verpatzen Abend. Unterdessen reist Mo grußlos ab.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul ist fassungslos, als er erkennt, dass Aaron die Wahrheit gesagt hat. Emily ist verzweifelt und hat Angst, Paul zu verlieren. Als Paul nicht nach Hause kommt, richtet sie einen emotionalen Appell an ihn. Wird er ihr verzeihen können? Obwohl Eriks Appell Merle nicht ungerührt lässt, gibt sie vor, nicht zu wissen, was er von ihr will. Als sich die Gelegenheit ergibt, bringt es Merle jedoch nicht über sich, den Trojaner zu installieren.