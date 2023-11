In "Sturm der Liebe" fällt Gretas Ersatzkoch aus - zum Entsetzen von Hildegard. Vivien hofft in "Unter uns" auf eine Aussprache mit Tobias. In "Alles was zählt" will Leyla Deniz mitfühlend eine Auszeit verschaffen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Während Malte bei seinem nächtlichen Besuch in Ralfs Wohnung einen der Diamanten verliert, wird dieser von Anette am nächsten Morgen entdeckt. Ralf lässt den Diamanten umgehend im Labor analysieren, und bald steht fest: Der Edelstein stammt aus dem Raub in Kopenhagen. Merle liest endlich Gunters Mail, ist jedoch überwältigt von seinem Liebesgeständnis. Währenddessen lernt Gunter Silvio besser kennen und findet ihn sympathisch. Dennoch hegt er die Hoffnung, dass Silvio nur ein Trostspender für Merle ist, doch Merle nimmt ihm diese Illusion.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Der Koch, den Greta angeheuert hat, um sie während ihres Workshops zu vertreten, stellt sich als Problem heraus. Er reist zwar an, verschwindet aber schon kurz darauf und hinterlässt nur eine bedauernde Nachricht. Hildegard wird entsetzt bewusst, dass sie am nächsten Tag die kulinarische Versorgung der Hochzeitsgesellschaft alleine stemmen muss. Das Fitnessvideo, das Lale zusammen mit Theo gedreht hat, erzielt schon nach kurzer Zeit großen Erfolg. Deshalb möchte Lale, dass Theo regelmäßig in ihren Videos auftritt, was bei ihm jedoch nur mäßige Begeisterung auslöst.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien plant, Tobias die Wahrheit zu gestehen, doch auch Tobias hat Redebedarf. Nika sucht verzweifelt nach einer Arbeitsstelle, um Luke zu unterstützen. Stella vermittelt ein Vorstellungsgespräch bei Patrizia - deren Fragen werden jedoch sehr persönlich. Britta und Theo teilen überraschenderweise einen intimen Moment. Theo versucht vor der WG abzustreiten, was Britta jedoch mitbekommt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Henning kämpft mutig um einen neuen Vertrag mit dem Werkzeughersteller, doch dann droht der Deal zu platzen. Leyla möchte Deniz eine Auszeit verschaffen, aber als sie seine Unterstützung braucht, reagiert sie verzweifelt. Als Kim sieht, wie Justus und Annabelle unter Jennys Haft leiden, hegt sie einen bösen Verdacht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas freut sich auf sein Event und sein berufliches Glück scheint perfekt zu sein ... bis zu einem folgenschweren Moment, der alles verändert. Katrin und Tobias sind sich schnell einig, dass Carlos ihnen schaden will. Doch Katrin ist entschlossen, sich das nicht länger gefallen zu lassen.