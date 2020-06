TV-Soaps: Ziehen Ute und Benedikt bei "Unter uns" zusammen?

So geht es bei "Unter uns", "Sturm der Liebe" und Co. am Dienstag weiter.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Petra kann ihren Triumph über Schneider nur kurz genießen, denn leider steht sie nun wieder ohne Job da. Alice will sie aufmuntern und überredet Petra, sie auf eine Geschäftsreise nach Paris zu begleiten. Im heimatlichen Lüneburg gibt Miriam indes fleißig Thomas' Geld aus - mehr als der sich leisten kann. Thomas versucht, sie zur Räson zu bringen. Miriam zeigt sich einsichtig und will den Haushalt in Zukunft selbst übernehmen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Die Verlobungsfeier von Ariane und Christoph findet im Kreise der Familie statt. Verliebt geht Christoph vor Ariane auf die Knie und überreicht ihr einen wunderschönen Verlobungsring. Doch Ariane reagiert anders als erwartet. Dirk und Linda haben sich offiziell scheiden lassen und Dirk muss getroffen einsehen, dass es für Linda und ihn keine gemeinsame Zukunft mehr geben wird. Einen Reha-Termin mit Paul bricht er resigniert vorzeitig ab.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jana bekommt Panik, als ihre Mutter sie entmündigen will. Verzweifelt greift sie zu drastischen Maßnahmen, um Martina zur Vernunft zu bringen. Ringo stößt Easy in Sachen Auslandsadoption vor den Kopf. Nach einer Versöhnung ahnt er nicht, wie berechtigt sein Argwohn war. Während Till nach Utes Abfuhr auch noch wegen des Kredits bei Benedikt zu Kreuze kriechen muss, trifft Ute eine weitreichende Entscheidung in Bezug auf ihre Beziehung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben und Kim bangen darum, ob es Nils gut geht. Die gemeinsame Sorge bringt sie näher zusammen und plötzlich sieht Ben Kim mit anderen Augen. Jenny vermisst Ingos unvergleichliche Art. Doch es gelingt ihr nicht, über ihren Schatten zu springen und ihn wieder einzustellen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat muss feststellen, dass er die kaputte Cognacflasche nicht einfach so ersetzen kann. Auch sein Versuch, die Flasche mit besonderem Körpereinsatz zu erstehen, scheitert. Er ahnt nicht, wie wertvoll der Cognac für Gerner ist. Brenda freut sich auf Südafrika. Da Robert wie immer spät dran ist, holt sie seine Sachen bei W&L. Dabei trifft sie unverhofft auf Felix und muss erkennen, dass sie ihn doch mehr vermissen wird, als sie glaubte.