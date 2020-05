TV-Tipps: "Andrea Berg - Das Leben ist ein Mosaik" im ZDF

20:15 Uhr, ZDF, Andrea Berg - Das Leben ist ein Mosaik, Show

Giovanni Zarrella besucht Schlagerstar Andrea Berg in ihrem Zuhause. Gemeinsam präsentieren sie exklusive Konzert-Highlights der aktuellen Tour und führen sehr persönliche Gespräche. Authentisch und gefühlvoll sei sie, sagen Fans über Andrea Berg. Sowohl beim Konzert in Wien mit ihren größten Hits als auch beim Treffen mit Giovanni Zarrella in privater Atmosphäre zeigt die Sängerin Emotionen und erzählt die Geschichten hinter ihrer großen Karriere.

20:15 Uhr, Sat.1, Big Game - Die Jagd beginnt, Actionthriller

Terroristen bringen die Air Force One über einem Waldgebiet in Finnland zum Absturz. Dank einer Rettungskapsel überlebt Präsident William Alan Moore (Samuel L. Jackson) und wird von dem 13-jährigen Oskari (Onni Tommila) gefunden. Der Junge soll im Wald eigentlich nur eine Mutprobe bestehen. Doch nun muss er dafür sorgen, dass er und der Präsident überleben - denn die Terroristen sind ihnen dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, Das Erste, Frag doch mal die Maus, Show

Eckart von Hirschhausen stellt die kreativsten Kinderfragen, faszinierendsten Experimente und unglaublichsten Erlebnisse aus 14 Jahren Maus-Show vor. Gemeinsam mit dem Schauspiel-Duo Annette Frier und Michael Kessler spricht er im Studio über ihre schönsten Erinnerungen und blickt auf ihre Gastauftritte in der Show zurück.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Show

Hola chicos! Diese Paarung verspricht ordentlich Glam-Faktor zum Jubiläum: Choreograph, Stylist und Diplom-Nuklearökologe Jorge González kämpft in der 50. Ausgabe von "Schlag den Star" gegen Creative Director Thomas Hayo. Fiesta Cubana oder American Way of Life? Quietschbunt oder back to black - welcher der beiden Kreativen zeigt Köpfchen und Geschick? Wer ringt seinen Gegner sportlich nieder?

20:15 Uhr, VOX, Transporter 3, Actionthriller

Eigentlich hatte sich Frank Martin (Jason Statham) dafür entschieden, seinen Job als Transporter für hochsensible Waren aufzugeben. Doch er hat seine Pläne ohne den ehemaligen Delta Force Soldat Jonas Johnson (Robert Knepper) gemacht. Im Auftrag der Entsorgungsgesellschaft Ecocorp hat Johnson Valentina (Natalya Rudakova), die Tochter des ukrainischen Umweltministers Vasilev, entführt. Ecocorp will so eine offizielle Genehmigung für die Entsorgung von Giftmüll in der Ukraine erpressen.