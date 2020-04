TV-Tipps: "Die Heiland - Wir sind Anwalt" mit neuen Folgen

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Unter die Haut, Anwaltsserie

Romy (Christina Athenstädt) und Ada (Anna Fischer) werden mit einem ungewöhnlichen Fall konfrontiert: Raik Hellmich (Marko Dyrlich) sitzt seit Jahren wegen Totschlags im Gefängnis. Er hatte die Tat damals gestanden. Jetzt gibt er an, gelogen zu haben. Der Grund: Seine Frau Peggy, die er nun der Tat bezichtigt, war damals schwanger. Wieso will er seine Aussage jetzt widerrufen? Romy will eine Wiederaufnahme anstrengen, doch die juristischen Hürden für ein solches Verfahren sind in Deutschland sehr hoch. Wie soll sie Zeugen und Beweise finden, die stichhaltig genug sind?

20:15 Uhr, kabel eins, Königreich der Himmel, Ritterepos

Ein epischer Kampf um den religiösen Frieden: Der junge Schmied Balian (Orlando Bloom) verliert Frau und Kind zur Zeit der Kreuzzüge. Er macht sich auf den Weg nach Jerusalem, um ein neues Leben zu beginnen. Dabei begegnet er dem Kreuzritter Godfrey von Ibelin (Liam Neeson), der ihn aufnimmt und zum Ritter schlägt. Als Diener des Königs Baldwin IV. (Edward Norton) kämpft Balian von nun an gegen Templer und Sarazenen - für den Frieden zwischen den Religionen.

20:15 Uhr, 3sat, Saat des Terrors, Politthriller

Pakistan, 2008. Jana Wagner (Christiane Paul) ist für den BND in Islamabad im Einsatz. Sie ist zuständig für den Kampf gegen die Drogengeschäfte, mit denen die islamistischen Terrorgruppen von Pakistan aus ihre Aktivitäten finanzieren. Als sie von einem bevorstehenden Drogendeal in Lahore erfährt, kontaktiert sie Oberst Baqri (Navid Negahban) vom ISI (Inter-Services-Intelligence, pakistanischer Militär-Geheimdienst), der offiziell im Kampf gegen Al Quaida und deren Geschäfte an der Seite des Westens steht. Doch statt die Drogenkuriere festzunehmen und den westlichen Geheimdiensten zu überstellen, lässt der ISI sie exekutieren.

20:15 Uhr, BR, Tatort: Vergeltung

Als Chefinspektor Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) zu einem Mordfall auf einer Wiener U-Bahnstation gerufen wird, ahnt er nicht, dass dieser Tag sein berufliches Leben sehr stark verändern wird. Denn am Tatort erwartet ihn Bibi Fellner (Adele Neuhauser), die er als Kollegin von der Sittenpolizei kennt und von der er weiß, dass sie unter anderem ein Problem mit dem Alkohol hat. Als sie ihm eröffnet, dass sie seine neue Assistentin ist, fällt der ahnungslose Eisner aus allen Wolken.

20:15 Uhr, Tele 5, Magma: Die Welt brennt, Drama

Dr. Peter Shepard (Xander Berkeley) ist Vulkanologe. Er und seine Studenten finden heraus, dass die Erde kurz vor dem Exodus steht. Alle Vulkane des Planeten werden auf einmal ausbrechen und die Menschen unter sich begraben. Doch niemand glaubt den Dystopien des Professors. Bis weltweit Tsunamis und Eruptionen Katastrophenstimmung auslösen.