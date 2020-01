TV-Tipps: "Die Schöne und das Biest" in Sat.1

20:15 Uhr, Sat. 1: Die Schöne und das Biest, Fantasy-Spielfilm

Free-TV-Premiere von "Die Schöne und das Biest": Die schöne Belle (Emma Watson) wird von einem Biest (Dan Stevens), das einst aufgrund seiner gefühlskalten Art von einer Zauberin mit einem Fluch belegt wurde, in einem Schloss gefangen gehalten. Trotz der misslichen Lage arrangiert sie sich mit ihrer Situation und findet neue Freunde. Diese sehen in ihr die eine, die den Bann brechen und alle wieder in ihre wahren Gestalten zurückverwandeln könnte. Doch die Dorfbewohner haben es auf das vermeintlich bösartige Biest abgesehen.

20:15 Uhr, ZDF: Das Traumschiff, Familienfilm

Als das "Traumschiff" Richtung Kolumbien in See sticht, hat es einen blinden Passagier namens Eric (Lucas Bauer) an Bord, der sich die Passage nach Kolumbien ergaunern will. Die ehrgeizige Medizinstudentin Ella (Leonie Brill) beobachtet ihn und petzt bei Kapitän Parger (Florian Silbereisen). Er, Hanna (Barbara Wussow) und Staff-Kapitän Grimm (Daniel Morgenroth) müssen Eric bis zum nächsten Hafen wohl oder übel unter ihre Fittiche nehmen. Im Verlauf der Reise kommen sich Eric und Ella freundschaftlich näher. Sie übernehmen nach einem aufregenden Landgang am Ende Verantwortung für den eigenen Lebensweg.

20:15 Uhr, Vox: Pearl Harbor, Kriegsdrama

Im Dezember 1941 kehrt der totgeglaubte Pilot Rafe McCawley (Ben Affleck) an den Marinestützpunkt Pearl Harbor zurück. Als er erfährt, dass seine Verlobte Evelyn (Kate Beckinsale) und sein bester Freund Danny (Josh Hartnett) ein Paar geworden sind, kommt es zu einer erbitterten Auseinandersetzung zwischen Rafe und Danny. Noch ahnt allerdings keiner der drei, dass der baldige Angriff der Japaner auf Pearl Harbor ihrem Schicksal eine unwiederbringliche, dramatische Wendung geben wird.

20:15 Uhr, ProSieben: Independence Day, Actionfilm

Ein gigantisches UFO kommt der Erde immer näher. US-Präsident Whitmore (Bill Pullman) und das Pentagon stehen der Situation ratlos gegenüber - man will erst mal abwarten. Da lösen sich plötzlich kleine Flugkörper vom Mutterschiff und nehmen Kurs auf die Metropolen der Welt. Bald ist allen klar: Die Aliens planen eine Invasion. Als sie mit massiven Feuersalven angreifen, scheint das Schicksal der Erde besiegelt. Am Independence Day rüsten sich die Überlebenden zum Gegenschlag.

23:15 Uhr, ProSieben: Armageddon - Das Jüngste Gericht, Actionfilm

Harry Stamper (Bruce Willis) und A.J. Frost (Ben Affleck) müssen die Erde retten: Ein Meteorit von der Größe Texas' droht, die Menschheit zu vernichten. Um diese Gefahr abzuwenden, bleibt der NASA als einzige Möglichkeit, den kosmischen Killer mit einer Atombombe von innen zu sprengen. Ein Team von Bohrspezialisten wird hierfür an Bord geholt. Die Zeit für die Mission ist knapp: Ihnen bleiben nur noch 18 Tage, um die Menschheit vor ihrer vollständigen Auslöschung zu bewahren.