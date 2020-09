Der Mord an einer jungen Mutter gibt Kommissarin Mohn in "In Wahrheit: Jagdfieber" (ZDF) Rätsel auf. Bei "Big Performance" (RTL) verkleiden sich Promis als internationale Stars. In "Independence Day: Wiederkehr" (Sat.1) droht der Erde eine neue Alien-Invasion.

20:15 Uhr, ZDF, In Wahrheit: Jagdfieber, Krimi

Inmitten einer ländlichen Idylle fallen plötzlich Schüsse, und eine junge Mutter stirbt. Ihr Ehemann, der Arzt André Collmann (David Rott), kann sich den Angriff nicht erklären. Kommissarin Mohn (Christina Hecke) und ihr Kollege Breyer (Robin Sondermann) sehen sich einem Anschlag gegenüber, dessen Hintergründe zunächst unklar sind. Kurz darauf wird Robert Haffner (Tristan Seith) entführt, ein Freund Collmanns, und ein Video des Täters geht bei der Polizei ein. Er verlangt die Wiederaufnahme des Falles Nadine Abeck (Judith Neumann): "72 Stunden für die Wahrheit, sonst nehme ich das Recht in die eigenen Hände."

20:15 Uhr, RTL, Big Performance - Wer ist der Star im Star?, Show

Eine Show mit Jennifer Lopez, Mick Jagger, Tom Jones, Elton John, Adele und Prince. Doch die große Frage ist "Wer ist der Star im Star"? Denn hinter den weltbekannten Sängern und Sängerinnen stecken in Wahrheit deutsche Prominente, die sich in ihr Musik-Idol verwandelt haben. Wem gelingt die perfekte Illusion? Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer raten, welcher Star sich hinter welcher Musiklegende verbirgt.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen XXL, Quizshow

Pleiten, Pech und Pannen - Missgeschicke anderer Menschen lösen häufig vor allem ein Gefühl in uns aus: Schadenfreude! Doch wie entsteht diese als unsozial geltende Empfindung? Und welchen Nutzen und welche Gefahr birgt die Schaulust für uns? Diesem Phänomen geht Dr. Eckart von Hirschhausen in "Hirschhausens Quiz des Menschen" gemeinsam mit seinen prominenten Gästen nach. Mit dabei sind: Comedian Bernhard Hoëcker, Moderatorin und Sängerin Ina Müller, Sterne-Koch Alexander Herrmann, Sängerin Stefanie Hertel, Hundetrainer Martin Rütter und Schauspieler Edin Hasanovic.

20:15 Uhr, Sat.1, Independence Day: Wiederkehr, Sci-Fi-Action

20 Jahre nach einer vernichtenden Alien-Invasion sieht sich die Erde erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer gegenüber. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan (Jessie Usher) und Jake (Liam Hemsworth) sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten.

20:15 Uhr, ProSieben, Knight and Day, Actionromanze

Am Flughafen begegnet June (Cameron Diaz) dem smarten Roy (Tom Cruise). Was zunächst nach einem harmlosen Flirt aussieht, entpuppt sich als abgekartetes Spiel: Roy ist ein knallharter Geheimagent - und June bald mittendrin in seiner neuen turbulenten Mission. Während Roy nicht nur das FBI und die CIA, sondern auch die spanische Mafia auf den Fersen ist, macht er June zu seiner Komplizin wider Willen.