TV-Tipps: "Let's Dance" startet wieder

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance!, Show

Deutschlands schönste Tanzshow startet endlich wieder: Die 13. Staffel eröffnet die große Kennenlern-Show, in der 14 tanzwillige Stars erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen übers Parkett wirbeln. Beim Freitagsspektakel müssen sie in Gruppentänzen antreten und der "Dancing Star 2019" Pascal Hens tanzt noch einmal mit Profitänzerin Ekaterina Leonova seinen Lieblingstanz. Neben Daniel Hartwich führt Victoria Swarovski wieder durch die Show.

20:15 Uhr, ProSieben, No Way Out - Gegen die Flammen, Drama

Der erfahrene Feuerwehrmann Eric Marsh (Josh Brolin) und der Chef der Feuerwache, Duane Steinbrink (Jeff Bridges), wollen eine auf Waldbrände spezialisierte Einheit - eine sogenannte Hotshot-Crew - ausbilden. Nach vier harten Jahren stehen die Granite Mountain Hotshots schließlich zum Einsatz bereit. Als auf dem Yarnell Hill ein Feuer ausbricht, scheint es sich um einen Routineeinsatz zu handeln. Doch es kommt zum Ernstfall.

20:15 Uhr, ZDF, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, Karnevalsshow

Die Fernsehsitzung aus Mainz ist seit Jahrzehnten der Höhepunkt für Karnevalisten im ganzen Land. 2020 überträgt das ZDF die Traditionsveranstaltung live aus dem Kurfürstlichen Schloss. Sitzungspräsident Andreas Schmitt präsentiert die besten Redner und Sänger von MCV, MCC, KCK und GCV und den für Mainz so typischen Mix aus "Kokolores" und politisch-literarischer Fastnacht.

20:15 Uhr, RTL II, Hellboy 2 - Die goldene Armee, Fantasyabenteuer

Der seit Ewigkeiten herrschende Waffenstillstand zwischen den Menschen und den im Verborgenen lebenden mystischen Wesen droht zu zerbrechen, als der verbitterte Elfen-Prinz Nuanda (Luke Goss) der Menschheit den Krieg erklärt. Nuanda will die unbesiegbare, in einem tiefen Schlaf liegende Goldene Armee wiederbeleben und mit ihr die Welt erobern. Die einzige Chance der Menschen gegen ihn und seine mächtigen Verbündeten aus dem Reich der Fabelwesen sind der Dämon Hellboy (Ron Perlman), seine Feuer beherrschende Freundin Liz (Selma Blair), das empathische Tiefseewesen Abe (Doug Jones) und das Geistwesen Johann Kraus (James Dodd).

20:15 Uhr, Tele 5, True Grit, Western

Die 14-jährige Mattie Ross (Hailee Steinfeld) reist nach Fort Smith, um dort Vergeltung für den Mord an ihrem Vater zu üben. Der Täter Tom Chaney (Josh Brolin) ist jedoch bereits Tage vor ihrer Ankunft geflüchtet. Mattie engagiert kurzerhand den berühmt-berüchtigten U.S. Marshal Rooster Cogburn (Jeff Bridges) als Kopfgeldjäger. Als sich Texas Ranger LaBoeuf (Matt Damon) den beiden anschließen will, ist Mattie empört, denn auch der arrogante Gesetzeshüter hat es auf Chaneys Kopf abgesehen.