TV-Tipps: "Mord im Orient Express" mit Johnny Depp in Sat.1

20:15 Uhr, Sat.1, Mord im Orient Express, Krimi

Ein Schneesturm zwingt den Orient Express zum Anhalten. Während sich die Fahrgäste darüber echauffieren, entdeckt das Zugpersonal eine Leiche: Es handelt sich um den Händler Mr. Ratchett (Johnny Depp). Auf den mitreisenden Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) warten 13 Verdächtige und somit 13 Geschichten. Kann er den Fall lösen, bevor der Mörder wieder zuschlägt?

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Meine Cousine, die Liebe und ich, Liebesfilm

Holly Shaw (Valerie Huber) möchte ihr schriftstellerisches Talent in einer Lesung zu ihrem Liebesroman unter Beweis stellen. Doch bei dem zynischen Reporter Aaron Kingsley (Max Befort) erreicht sie genau das Gegenteil. Auf dem Weg zu ihrem Wagen wird Holly überfallen. Ihre Papiere, ihre Bücher, ihr Mantel und ihre Schuhe werden von der Polizei am Flussufer gefunden. Was am nächsten Morgen zu einer riesigen Schlagzeile in der Zeitung führt: Hat Holly im Wasser Selbstmord begangen?

20:15 Uhr, VOX, Promi Shopping Queen, Styling-Doku

Guido Maria Kretschmer packt für jede Promi-Dame eine Fashion Bag. Darin befinden sich individuelle Accessoires, die die Fashionistas für ihr Outfit verwenden können. Die Promis müssen auf die Zeit und das Budget achten, denn ihr kompletter Look muss nach vier Stunden stehen und darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Heute stellen sich Angelina Kirsch, Esther Schweins und Daniela Katzenberger dem Motto "Glänzend aufgelegt! Kreiere ein stilvolles Outfit rund um Pailletten, Glitzer und Strass!".

20:15 Uhr, arte, Prestige - Die Meister der Magie, Thrillerdrama

Robert Angier (Hugh Jackman) und Alfred Borden (Christian Bale) sind gute Freunde und Assistenten des versierten Illusionisten John Cutter (Michael Caine), bei dem sie gemeinsam das Magier-Handwerk erlernen. Als Roberts geliebte Frau Julia eines Tages während einer Performance stirbt, gibt er Alfred die Schuld an ihrem Tod. Von diesem Tag an sind sie erbitterte Feinde. Zwar werden sie beide berühmte Zauberer, aber keiner gönnt dem anderen die Butter auf dem Brot. Sie versuchen, sich gegenseitig auszustechen und sabotieren gegenseitig ihre Bühnenvorstellungen.

20:15 Uhr, ProSieben, Wunder, Familiendrama

August (Jacob Tremblay) leidet an einer seltenen Krankheit, die sein Gesicht lebensbedrohlich deformiert. Seine Eltern entschließen sich schweren Herzens, ihn nicht mehr zu Hause zu unterrichten, sondern auf eine normale Schule zu schicken. Dort wird der Fünftklässler von seinen Mitschülern gehänselt und gemieden - bis er auf Jack (Noah Jupe) trifft, der ihm hilft, sich wie ein normaler Junge zu fühlen.

20:15 Uhr, RTL, Der König der Löwen, Zeichentrick

Der junge Löwe Simba wurde von seinem bösen Onkel Scar um den Thron betrogen. Nun herrscht Scar mit brutaler Gewalt als König der Löwen. In die Wüste verbannt, lernt Simba das Erdmännchen Timon und das Warzenschwein Pumba kennen, die ihm neuen Lebensmut geben. Als er seine aus der Gewalt Scars geflohene Kindheitsfreundin Nala wiedertrifft, die ihn überzeugt, das ihm der Thron gebührt, kehrt er nach Hause zurück.