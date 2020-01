TV-Tipps: "Pan" mit Hugh Jackman als Bösewicht in Sat.1

20:15 Uhr, Sat.1, Pan, Fantasyfilm

Der Waise Peter Pan (Levi Miller) wird eines Nachts zusammen mit anderen Kindern aus seinem Waisenhaus von Piraten auf fliegenden Schiffen nach Nimmerland entführt. Dort müssen sie für den grausamen Blackbeard (Hugh Jackman) schuften. Dieser findet bald heraus, dass der aufsässige Peter ein ganz besonderer Junge mit einem großen Geheimnis ist. Mit Hilfe seiner neuen Freunde entkommt Peter Blackbeard und wird Teil eines fantastischen Abenteuers.

20:15 Uhr, Das Erste, Charlotte Link - Im Tal des Fuchses, Krimireihe

Der labile Kleinkriminelle Ryan Lee (Ludwig Trepte) überwältigt in einem Nationalpark eine Frau (Katharina Schüttler), die allein in ihrem Auto auf einem Parkplatz steht. Er bringt sie in eine Fuchshöhle und sperrt sie in eine Kiste ein. Bevor er Lösegeld für die Rückzahlung von drängenden Schulden fordern kann, wird der vorbestrafte Kidnapper wegen einer Schlägerei verhaftet und im Schnellverfahren verurteilt. Drei Jahre später: Ryan wird aus dem Gefängnis entlassen. Weder er noch Matthew (Benjamin Sadler) wissen, was aus Vanessa geworden ist.

20:15 Uhr, VOX, Hercules, Actionabenteuer

Hercules (Dwayne Johnson), der Sohn einer Sterblichen und des Gottes Zeus, wird von dessen Ehefrau Hera nicht akzeptiert. So zieht er als Söldner durch das Land, bis Prinzessin Ergenia (Rebecca Ferguson) ihn aufsucht und um Hilfe bittet. Hercules soll König Cotys (John Hurt) zur Seite stehen und dessen Reich Thrakien von der Tyrannei des Rhesus befreien. Gemeinsam mit seinen Gefährten macht sich Hercules auf den Weg, um mit ihnen in die Schlacht zu ziehen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Besten! Die 33 beliebtesten Teenie-Idole, Rankingshow

Wie wird eine waschechte Prinzessin zum gefeierten Popstar? Welcher falsche Mausklick machte Teenie-Schwarm Justin Bieber weltberühmt? Warum steht Hollywood-Schnuckel Mark Wahlberg jede Nacht um zwei Uhr auf? In "Die Besten!" präsentiert Annemarie Carpendale 33 sexy Boys, wilde Mädchen und beliebte Teenie-Superstars der letzten fünf Jahrzehnte, die das Erwachsenwerden ein kleines bisschen leichter gemacht haben.

22:00 Uhr, RTLzwei, American Pie - Jetzt wird geheiratet, Komödie

Jim (Jason Biggs) und seine Freundin Michelle (Alyson Hannigan) wollen sich das Ja-Wort geben. Klar, dass auch alte Freunde wie Stifler (Seann William Scott), Finch (Eddie Kaye Thomas) und Kevin (Thomas Ian Nicholas) zu der Feier eingeladen werden. Doch die Vorbereitungen laufen alles andere als geordnet ab: Jim denkt nervös daran, wie das Eheleben wohl wird, Stifler schmiedet Pläne, die Brautjungfern zu verführen und Finch hat sich unsterblich in Michelles Schwester Cadence (January Jones) verliebt...