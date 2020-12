In "Pohlmann und die Zeit der Wünsche" muss sich ein Sozialphobiker auf der Kinderstation eines Krankenhauses beweisen. Die "Chefin" (ZDF) ermittelt im Sportwetten-Milieu. Bei "Ninja Warrior Germany" (RTL) steigt das große Finale.

20:15 Uhr, Das Erste, Pohlmann und die Zeit der Wünsche, Komödie

Im Leben des Architekten Tom Pohlmann (Benjamin Sadler) ist alles bis ins Detail optimiert. Selbst an seiner Schwäche, der panischen Angst, vor Menschen zu sprechen, arbeitet er mit Hilfe einer Psychologie-App - parallel zu seinem morgendlichen Sportprogramm. Ganz anders fühlt sich der chaotische Alltag von Sarah Wünsche (Marlene Morreis) an: Sie zieht ihren zwölfjährigen Sohn Paul (Oskar Netzel) allein auf, jobbt in Nachtschichten und kämpft für einen Minikredit, um ihren pleitegegangenen Kiosk zurückzubekommen. Damit sich zwei so gegensätzliche Menschen näherkommen, muss sich der Zufall gleich mehrfach ans Werk machen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Wetten, dass..?, Krimireihe

Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Team müssen in das Sportwetten-Milieu eintauchen, nachdem die Leiche des Privatermittlers Otto Wasner (Mac Steinmeier) auf der Toilette eines Cafés gefunden wurde. Das Opfer führte gemeinsam mit seiner Tochter Rebecca Wasner (Morgane Ferru) eine Detektei und war zuletzt im Auftrag eines großen Sportwetten-Anbieters dem Verdacht auf Wettbetrug nachgegangen. Ist er dabei auf etwas gestoßen, wofür er mit dem Leben bezahlen musste?

20:15 Uhr, ProSieben, The First Avenger: Civil War, Superheldenabenteuer

Die US-Regierung beschließt nach einem misslungenen Einsatz in Lagos, die Avengers stärker zu kontrollieren und gründet ein Gremium, das dafür sorgen soll, dass sie nur noch auf Anweisung operieren dürfen. "Iron Man" Tony Stark (Robert Downey jr.) befürwortet den Plan, Steve Rogers (Chris Evans) alias "Captain America" ist gänzlich dagegen. Die Spaltung der Superhelden-Allianz scheint daraufhin nicht mehr aufzuhalten.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Das große Finale, Sportshow

Zweite Finalrunde der 5. und Jubiläumsstaffel: Nur die Athleten, die in der ersten Finalshow nach allen neun Hindernissen innerhalb der vorgegebenen Zeit von 4:30 Minuten gebuzzert haben, sind in der zweiten Finalrunde mit dabei. Wer wird es sein? Sind die Favoriten der Moderatoren Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra mit dabei? Am Ende steht der Mount Midoriyama, der diesmal unter freiem Himmel in Köln auf seine Eroberer wartet.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Druck, Krimiserie

Der 17-jährige Yannik Gerath wird auf einer Brücke erstochen aufgefunden. Kim (Amy Mußul) findet heraus, dass Yannik in den sozialen Netzwerken wegen seiner Homosexualität gemobbt wurde. Offenbar nahm Yannik an einer umstrittenen Konversionstherapie teil, um seine homosexuelle Orientierung zu unterdrücken. Der Psychotherapeut Dr. Nicholas Herwitt (Dennis Herrmann) ist sich jedoch keiner Schuld bewusst. Yannik wollte sich freiwillig helfen lassen.