TV-Tipps: "Sherlock Holmes" jagt Professor Moriarty

20:15 Uhr, RTLzwei, Sherlock Holmes: Spiel im Schatten, Detektivthriller

Ende des 19. Jahrhunderts sorgen mehrere Bombenanschläge in Europa für Angst und Schrecken. Während die Presse hinter den Attentaten, die vornehmlich auf Industrielle verübt werden, einen Kampf zwischen Anarchisten und Nationalisten vermutet, hegt Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) einen Verdacht. Allem Anschein nach steckt sein alter Intimfeind Professor Moriarty (Jared Harris) hinter den Taten. Ihm gilt es, so schnell wie möglich das Handwerk zu legen. Kurzerhand wird Watsons (Jude Law) Hochzeitsreise unterbrochen und die Braut in spe aus dem Zug geworfen - die Hetzjagd auf den Verbrecher quer durch Europa beginnt.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

In der Weihnachtsausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" präsentiert Moderator Guido Cantz wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio zahlreiche prominente Gäste - von denen manch einer selbst aufs Korn genommen wurde oder als Lockvogel für die Sendung im Einsatz war. Als Opfer der versteckten Kamera zu Gast sind u. a. Thomas Gottschalk, "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi, Sänger und Songwriter Max Giesinger, als Lockvögel im Einsatz sind Bülent Ceylan, Cathy Hummels, GZSZ-Ikone Jörn Schlönvoigt und Comedy-Star Maddin Schneider.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Eiskönigin - Völlig unverfroren, Digitaltrickmusical

Die mutige, aber auch ziemlich tollpatschige Prinzessin Anna macht sich gemeinsam mit dem kernigen Eislieferanten Kristoff und dessen treuen Rentier Sven auf die abenteuerliche Suche nach ihrer Schwester Elsa. Diese hat mit ihren Zauberkräften das gesamte Königreich Arendelle in einen ewigen Winter versetzt und soll sich seitdem auf dem Nordberg in einem riesigen Eispalast verschanzt haben. Auf ihrer Reise müssen sich Anna und Kristoff gegen die eisigen Naturgewalten durchsetzen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Rateshow

"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner geht weiter. Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer Marcel Reif ("Sport"), ChrisTine Urspruch ("Literatur und Sprache"), Frank Plasberg ("Zeitgeschehen"), Wigald Boning ("Erdkunde") und Bastian Pastewka ("Film und Fernsehen") in ihren Spezialgebieten besiegt, kann 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, RTL, Das Supertalent - Das große Finale, Castingshow

Dreimal hat bereits ein Hund bei "Das Supertalent" gewonnen, und auch dieses Mal steht ein Hund im Finale. Chihuahua Percy tritt mit Herrchen und Akrobat Christian Stoinev (27) aus Las Vegas auf. Sie bekamen den Goldenen Buzzer von Dieter Bohlen und sind somit unter den zwölf besten Acts, die heute um den Titel und 100.000 Euro kämpfen. Im Finale haben nur noch die Zuschauer das Sagen und küren per Telefonanruf "Das Supertalent 2019".