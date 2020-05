TV-Tipps: "Sing meinen Song" feiert den Rapper MoTrip

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musikshow

MoTrip wird 1988 in der libanesischen Hauptstadt Beirut mit dem bürgerlichen Namen Mohamed El Moussaoui geboren. 1989 wandert seine Familie aufgrund des libanesischen Bürgerkriegs nach Deutschland aus. In Aachen beginnt er schon in jungen Jahren damit, Rap-Texte zu verfassen. Dadurch werden bekannte Künstler auf ihn aufmerksam. 2012 veröffentlicht MoTrip sein erstes Album "Embryo". Mit dem im September 2013 veröffentlichten Song "Guten Morgen NSA" kann er sich eine Woche in den deutschen Single-Charts halten. Das zweite Album "Mama" (2015) erreicht Platz drei in den deutschen Album-Charts und erreicht "Gold-Status".

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Corona-Land von oben - Natur und Mensch im Lockdown, Doku

Ob Blumeninsel Mainau in einsamer Blütenpracht, gläsernes Porsche-Werk in Leipzig, wo die Bänder stillstehen, oder die leeren Strände von Usedom: "Corona-Land von oben" schaut aus der Vogelperspektive auf ein Land zwischen Lockdown und Lockerungen. Exklusive Drohnenflüge durch das Münchner Hofbräuhaus, die Bayerische Staatsoper oder das Berliner Luxushotel Adlon zeigen nie da gewesene Veränderungen. Menschen in der Stadt und auf dem Land erzählen von ihrem veränderten Leben in einem veränderten Alltag.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Die Witwe und das Bild, Anwaltsserie

Die Diplomatenwitwe Heidrun Kasimir (Barbara Schnitzler) wendet sich an Romy (Christina Athenstädt): Ihr wird vorgeworfen, ein gestohlenes Bild zu besitzen. 400.000 Euro soll es wert sein und aus einem spektakulären Kunstdiebstahl in Spanien stammen. Die alte Dame behauptet, davon nichts zu wissen. Sie wollte das Bild schätzen lassen, um dessen Wert zu ermitteln. Romy steht vor der Herausforderung, Heidrun Kasimirs Unwissenheit zu beweisen; bei einer Verurteilung wegen Hehlerei drohen im schlimmsten Fall mehrere Jahre Gefängnis.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten wieder gegen ProSieben an. Die beiden ewigen Rivalen müssen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Heute sind mit von der Partie: Mario Basler, Patrick Owomoyela, Funda Vanroy, Christian Düren und Stefanie Kloß.

20:15 Uhr, 3Sat, Das Dorf des Schweigens

Aus einem ungezwungenen Familienessen wird bitterer Ernst, als eine Frau nach langer Abwesenheit in ihren Heimatort Bad Gastein zurückkehrt. Die Freude der Familie schlägt in Unverständnis um, als Lydia (Ina Weisse) ihre überraschende Rückkehr nutzt, um mit den Menschen aus ihrer Vergangenheit abzurechnen. Der Verlobte ihrer Schwester Eva (Petra Schmidt-Schaller), Christian (Simon Schwarz), soll sie als 14-Jährige vergewaltigt haben. Die Anschuldigungen haben bald Konsequenzen: Als Christian tot aufgefunden wird, beginnt Eva die Familiengeschichte zu durchleuchten.