TV-Tipps: "The Jungle Book" bei ProSieben

"The Jungle Book" (ProSieben) erzählt die Geschichte des Findelkinds Mogli als Realfilm. Bei "Inga Lindström" (ZDF) gerät eine Profiköchin ins Liebeschaos. Außerdem geht der ehemalige Dieb Scott Lang als "Ant-Man" (VOX) auf Verbrecherjagd.

20:15 Uhr, ProSieben, The Jungle Book, Dschungelabenteuer

Der Menschenjunge Mogli wird im Dschungel ausgesetzt und fortan von Wölfen großgezogen. Inmitten seiner tierischen Familie lebt er jahrelang unbeschwert, bis Tiger Shir Khan seine Klauen nach ihm ausfährt. Mogli beschließt, den Weg zurück zu den Menschen zu finden. In Begleitung von Panther Baghira und Bär Balu macht er sich auf den Weg...

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Kochbuch der Liebe, Romanze

Jule (Anna Hausburg), angesagte Food-Bloggerin für Gerichte für Liebende, will bald zu ihrem Freund Ole (Sebastian Kaufmann) nach New York ziehen. Doch einer ihrer letzten Kochkurse lässt sie an dieser rosigen Zukunft zweifeln. In der Kochschule ihrer Mutter Birthe (Maria Bachmann) gibt Jule beliebte Kochkurse. Auch das Paar Bille (Christian Martin Schäfer) und Hanna (Anna von Haebler) nimmt teil. Doch während Hanna von Jules positiver Art angenervt ist, ist Bille von der jungen Frau fasziniert. Jule hingegen glaubt fest an eine Zukunft mit Ole.

20:15 Uhr, RTL, Ant-Man, Actionkomödie

Der smarte Superdieb Scott Lang (Paul Rudd) besitzt, dank eines Spezialanzugs von Dr. Henry "Hank" Pym (Michael Douglas), die Fähigkeit auf Ameisengröße zu schrumpfen und seine Kräfte zu vervielfachen. Damit Pyms ausgefallene Technologie nicht weiter militärisch genutzt wird, beauftragt dieser den Trickbetrüger Lang, seinen skrupellosen Gegner Darren Cross (Corey Stoll) zu sabotieren und dessen Ant-Man-Spezialanzug zu entwenden. Doch Lang muss zuvor ein Superheldentraining absolvieren.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, American Pie: Das Klassentreffen, Komödie

Das Highschool-Klassentreffen steht an - und alle kommen: Heather (Mena Suvari) ist mit einem Chirurgen, der sich in der Midlife-Crisis befindet, liiert, und Finch (Eddie Kaye Thomas) ist ein internationaler Jet-Setter und Lebemann. Ob er wohl immer noch auf Stiflers Mutter steht? Aus Oz (Chris Klein) ist ein richtiger Star geworden. Jim (Jason Biggs) und Michelle (Alyson Hannigan) haben ein zweijähriges Kind, seitdem herrscht im Bett tote Hose. Und Kevin (Thomas Ian Nicholas) führt eigentlich eine glückliche Beziehung, bis er Ex-Freundin Vicky wieder trifft. Der einzige, der sich gar nicht verändert zu haben scheint, ist Sexprotz Steve Stifler (Seann William Scott).

20:15 Uhr, Sixx, Playing It Cool, Komödie

Macho-Ich (Chris Evans), ein Drehbuchautor, wird von seinem Agenten dazu gezwungen, eine romantische Komödie zu schreiben. Da gibt es aber ein großes Problem: Er glaubt nicht an Liebe und so fällt ihm das Schreiben extrem schwer. Völlig unerwartet trifft er dann jedoch eine ähnlich unromantische Frau (Michelle Monaghan) und verliebt sich zum ersten Mal in seinem Leben. Sie ist allerdings bereits vergeben. Als beide Freunde werden, verkompliziert das so einiges.