Anwalt "Falk" (Das Erste) ermittelt in einem Fall von Patentdiebstahl. Elyas M'Barek geht in "Fack ju Göhte 2" (ProSieben) auf Klassenfahrt. Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner.

20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Die Arzt-Patienten-Grenze, Anwaltsserie

Bei Falk wird endlich der Alzheimer-Risikogruppentest durchgeführt. Zeit zum Öffnen des Umschlags mit den Ergebnissen bleibt zunächst nicht, denn Falk hat einen neuen Fall: Der jungen Ingenieurin Johanna Bergmann (Odine Johne) ist ein Patent gestohlen worden, das die psychotherapeutische Welt aus den Fugen heben könnte. Ihr ehemaliger Professor (Dirk Martens) macht einen Strich durch ihre Karrierepläne, beansprucht das Patent für sich. Falk sticht in ein Wespennest universitärer Konkurrenz.

20:15 Uhr, ProSieben, Fack ju Göhte 2, Komödie

Zeki Müller (Elyas M'Barek), mittlerweile Lehrer auf der Goethe-Gesamtschule, ist urlaubsreif, denn frühes Aufstehen, Korrigieren von Klassenarbeiten und nervige Teenager sind überhaupt nicht sein Ding. Die von Rektorin Gerster (Katja Riemann) vorgeschlagene Exkursion nach Thailand kommt also wie gerufen. Leider muss Herr Müller während des "Urlaubs" jedoch die Terror-Klasse 10b beaufsichtigen...

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Armin Rohde, Cordula Stratmann, Edin Hasanovic, Chris Tall, Bettina Zimmermann und Stefan Mross mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Nun ist erstmals ein Winter-Special der Quiz-Reihe zu sehen. Johannes B. Kerner war selbst im Vorfeld der Sendung unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht.

20:15 Uhr, RTL, Der König der Kindsköpfe, Show

Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall - drei Giganten der Comedyszene. In der neuen vierteiligen Eventshow treten sie jetzt live zum ultimativen Battle an. Die ersten drei Shows werden jeweils von einem der Kontrahenten moderiert, während die anderen beiden in mehreren Spielrunden gegeneinander antreten. Show vier wird von einem Gast präsentiert - und alle drei Comedians batteln sich gegenseitig. Wer ist am Ende der größte Kindskopf?

20:15 Uhr, kabel eins, Mein Schatz, unsere Familie und ich, Weihnachtskomödie

An jedem Heiligabend flieht das glücklich unverheiratete Paar Brad (Vince Vaughn) und Kate (Reese Witherspoon) vor seinen geschiedenen Eltern und anstrengenden Verwandten, indem es in ein Flugzeug steigt. Dieses Jahr herrscht jedoch derart dichter Bodennebel, dass der Flughafen geschlossen wird. Nun müssen die beiden an einem einzigen hektischen Tag vier Familien-Weihnachtsfeiern über sich ergehen lassen.