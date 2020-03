TV-Tipps: Attacke auf Charlotte Lindholm im "Tatort"

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Krieg im Kopf, Krimi

Ihr neuer Fall beginnt für Charlotte Lindholm (Charlotte Lindholm) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) mit einer schrecklichen Situation: Ein unbekannter Mann überwältigt Charlotte Lindholm, setzt ihr ein Messer an den Hals und redet wirr von "Stimmen in seinem Kopf" und dass jemand ihn jage. Als die Situation eskaliert, muss Anaïs Schmitz sich im Bruchteil einer Sekunde entscheiden...

20:20 Uhr, ZDF, Tonio & Julia: Nesthocker, Heimatdramödie

Pfarrer Tonio (Maximilian Grill) und Therapeutin Julia (Oona Devi Liebich) gehen auf Distanz zueinander. Doch Tanja Clemens (Therese Hämer) braucht ihre Hilfe. Denn ihr erwachsener Sohn ist wieder bei ihr eingezogen. Ein echter "Nesthocker". Mit 28 Jahren kann Andi Clemens (Meo Wulf) noch immer nicht auf eigenen Beinen stehen. Eigentlich hatte sich Tanja gerade erst neu eingerichtet, aber muss sie nicht jetzt erst einmal für ihr Kind da sein? Tonio vermittelt Andi einen Job, doch Julia hält das für einen Fehler.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Actiongroteske

Was soll man tun, wenn eine bisher ungeahnte Macht die Menschheit bedroht? Die bösesten der Bösen (u.a. Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie) zu einer Task Force rekrutieren und sie die Welt retten lassen! Man muss diese gefährlichen Psychopaten nur noch dazu kriegen, dass sie tun, was ihnen befohlen wird.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Bei "Kitchen Impossible" stellen sich Tim Mälzer und Tim Raue gegenseitig scheinbar unlösbare Aufgaben. Jeder der beiden soll in zwei Ländern die Spezialität eines ortsansässigen Kochs unter härtesten Bedingungen perfekt nachkochen. Denn eine Zutatenliste oder das Rezept haben die Spitzenköche dafür nicht - lediglich durch Schmecken und Riechen müssen sie dem Geheimnis der Gerichte auf die Spur kommen.

20:15 Uhr, RTL, James Bond 007 - Skyfall, Actionthriller

Die Loyalität von James Bond (Daniel Craig) wird auf die Probe gestellt, denn seine Auftraggeberin M (Judi Dench) ist in arger Bedrängnis. Eine Liste mit den Namen verdeckter Agenten in verschiedensten Terrororganisationen wurde gestohlen. Jetzt wird schrittweise deren Inhalt veröffentlicht und der MI6 mit weiteren Veröffentlichungen erpresst. Die Konsequenzen der Enttarnung sind tödlich. M ist jedes Mittel recht, die Liste zurück in die Tresore des MI6 zu befördern, auch wenn dies bedeutet, einen ihrer besten Agenten zu opfern.