TV-Tipps: Bei RTL sind die "Minions" los

20:15 Uhr, RTL, Minions, Digitaltrickspaß

Susanne (Elisabeth Lanz) hat sich entschieden, in Leipzig zu bleiben. Amal (Dr. Amal Bekele) verbucht dies als ihren persönlichen Sieg über die Konkurrenten in Wien. Das Verhältnis zwischen Direktorin und Tierärztin entspannt sich leicht, zumal Amal nun endlich ihr Herzensprojekt in trockenen Tüchern weiß. Und so feiern sie den ersten Spatenstich für die neue Südamerika-Anlage.

20:15 Uhr, ONE, Dschungelkind, Drama

Im Jahr 1979 zieht der deutsche Linguist Klaus Kuegler (Thomas Kretschmann) mit seiner Familie in den Dschungel von West-Papua, Neuguinea, um dort die Sprache und Gebräuche eines wilden Stammes, der Fayu, zu studieren. Für den Forscher, seine Frau Doris (Nadja Uhl) und die drei heranwachsenden Kinder beginnt eine aufreibende Zeit, geprägt von ungewohnten, schwierigen Lebensumständen und der vorsichtigen Annäherung an eine ihnen fremde Kultur, die nach ganz eigenen Regeln funktioniert. Immer wieder kommt es zu Konflikten mit ihren Gastgebern.

20:15 Uhr, VOX, Men in Black, Sci-Fi-Komödie

Es ist ein Tag, der sein Leben für immer verändern wird: Der New Yorker Cop James Edwards (Will Smith) muss mit ansehen, wie ein Krimineller Selbstmord begeht, nachdem James ihn verfolgt und gestellt hat. Doch der Mann war kein gewöhnlicher Verbrecher, sondern ein Außerirdischer. Schon seit den 50er-Jahren wird die Erde von Aliens als Zuflucht genutzt. Um sie zu kontrollieren und ihre Existenz vor der Menschheit zu verbergen, wurde die Geheimorganisation "Men in Black" ins Leben gerufen. Und genau für diese soll James, wenn es nach Specialagent 'K' (Tommy Lee Jones) geht, nun arbeiten.

20:15 Uhr, Sat.1, Kevin - Allein zu Haus, Komödie

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub sind auch bei Familie McCallister das reinste Chaos. Sohn Kevin (Macaulay Culkin) platzt bei all der Hektik der Kragen und er wird von seiner Mutter für den Rest des Tages auf den Dachboden verbannt. Dummerweise schläft er ein. Als er wieder aufwacht, ist die Familie bereits im Flugzeug nach Paris - ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherduo Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) wittert eine günstige Gelegenheit.

21:50 Uhr, Das Erste, Der Wunschzettel, Tragikomödie

Ordnungsbeamtin Pauline Schwebe (Anne Schäfer) wünscht sich das Weihnachtsgefühl aus glücklichen Kindertagen zurück. Wie ein wunderbares Zeichen erscheint ihr der handgeschriebene Wunschzettel eines kleinen Jungen, den sie an einem Ampelmast findet: Der neunjährige Leo Golombeck (Leander Menzel) bittet den Weihnachtsmann, eine einsame Seele zu schicken, die mit seiner Familie das Fest feiern möchte und vielleicht sogar Geschenke mitbringt. Paulines Herz hat er damit schon gewonnen, als sie mit dem Zettel in der Hand bei den Golombecks eintrifft.