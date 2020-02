TV-Tipps: Bizarre Serienmorde in "Ostfriesengrab"

20:15 Uhr, ZDF, Ostfriesengrab, Kriminalfilm

Eine junge Frau hängt, an Seilen aufgeknüpft, tot in einem Baum im Schlosspark Lütetsburg - offensichtlich wurde sie Opfer eines grausamen Gewaltverbrechens. Der Verdacht fällt auf Ex-Häftling Dieter Meuling (Anton Noori), der mit der jungen Frau eine Liebesbeziehung hatte. Meuling wird festgenommen. Kurz darauf meldet sich seine Anwältin mit einer brisanten Information. Meuling hat von seinem früheren Zellengenossen erfahren, wer der Mörder von Ann Kathrin Klaasens (Julia Jentsch) Vater ist. Er würde ihr den Namen verraten, wenn die Kommissarin ihm zur Flucht verhilft.

20:15 Uhr, Das Erste, Ich weiß alles!, Quizshow

Die klügsten Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten bei Jörg Pilawa an, um mit ihrem einzigartigen Wissen 100.000 Euro zu gewinnen. Zunächst geht es gegen versierte Experten mit ihrem Fachwissen: Tim Mälzer muss im Spezialgebiet "Essen und Trinken" geschlagen werden, die Kandidaten sollten mehr über Fußball wissen als Fußball-Europameister und Experte Thomas Helmer, sie müssen mit ihren Kenntnissen Kaya Yanar in seinem musikalischen Spezialgebiet "Queen" bezwingen und mehr über Michelangelo wissen als Barbara Wussow, die die Kunst des italienischen Meisters studiert hat.

20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile., Action

Dominic Toretto (Vin Diesel) will ein neues Leben mit seiner Liebe Letty (Michelle Rodriguez) beginnen. Als diese aber ermordet wird, kehrt Dom nach L.A. zurück und trifft dort auf seinen ehemaligen Widersacher Brian O'Conner (Paul Walker). Dieser ist derzeit auf der Suche nach dem psychopatischen Drogenbaron Arturo Braga (John Ortiz). Schnell wird klar, dass O'Conner und Dom in Barga einen gemeinsamen Feind gefunden haben, der auch für den Mord an Letty verantwortlich ist. Um Barga auszuschalten, sind die beiden gezwungen, zusammenzuarbeiten und sich zu vertrauen.

20:15 Uhr, ProSieben, Alle gegen Einen, Spielshow

In "Alle gegen Einen" ist Bauchgefühl Trumpf, wenn ein Kandidat bei Elton gegen die gesamte TV-Nation antritt. Wer schätzt sich reich und ist mit seinem Tipp näher dran am Ausgang der ungewöhnlichen und mitunter actionreichen Experimente - der auf sich allein gestellte Kandidat oder die Gemeinschaft der per App abstimmenden Zuschauer? Dabei geht es um bis zu 100.000 Euro. Doch nur wer bei der finalen Frage richtigliegt, gewinnt seinen Jackpot.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1, Sci-Fi-Drama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird von den Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen.