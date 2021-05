Im "Tatort" (Das Erste) müssen Boerne und Thiel das Geheimnis um eine Moorleiche lösen. ProSieben zeigt den "Star Wars"-Ableger "Rogue One" und VOX feiert die 100. Folge "Grill den Henssler".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Rhythm and Love, Krimi

Kein Handy, keine Papiere, keine Kleidung: In einem Moorgebiet wird eine nackte männliche Leiche gefunden. Ausgerechnet dank Prof. Boernes (Jan Josef Liefers) Spürsinn ist die Identität des jungen Mannes schnell geklärt: Es handelt sich um Maik Koslowski (Matthias Zera): Gemüsebauer, Aktmodell und Verfechter von freier Liebe. Er war zudem Leiter von Gruppenseminaren wie "Sexualität und Tantra", oder "Trommeln und Ekstase". Bei ihren Nachforschungen auf dem Erlen-Hof mit angrenzender Bauwagensiedlung stoßen Thiel (Axel Prahl) und Boerne auf verwirrende Beziehungsgeflechte.

20:15 Uhr, ProSieben, Rogue One: A Star Wars Story, Sci-Fi

Galen Erso (Mads Mikkelsen), ein Waffenbauer, hat sich mit seiner Frau und seiner Tochter Jyn (Felicity Jones) auf einen abgelegenen Planeten zurückgezogen. Das Imperium macht ihn jedoch ausfindig und zwingt ihn, ihnen zu folgen, um den Todesstern zu bauen. Jyn kann fliehen und schließt sich einer Gruppe Rebellen an. Können sie den Bau der ultimativen Superwaffe stoppen?

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Jubiläum bei "Grill den Henssler"! Zur 100. Folge der von Laura Wontorra moderierten Koch-Show warten nicht nur einige Überraschungen, sondern auch Dauerrivale Detlef Steves, Best Buddy Mario Barth und Moderatorin Panagiota Petridou, die Steffen Henssler in Grund und Boden kochen wollen. Koch-Coach Ali Güngörmüs steht seinen Promi-Schützlingen dabei zur Seite, um das Jury-Trio Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach zu überzeugen.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte, Komödie

Eigentlich will sich Ex-Knasti Zeki (Elyas M'Barek) nach seiner Entlassung ein schönes Leben machen: Er muss nur noch an das Geld aus dem Banküberfall kommen, das auf einer Baustelle vergraben wurde. Dort steht aber mittlerweile die neue Turnhalle der Goethe-Gesamtschule. Zeki sieht nur eine Möglichkeit, an das Geld zu kommen: Er lässt sich kurzerhand als Aushilfslehrer einstellen - und muss ausgerechnet die allseits gefürchtete Klasse 10b übernehmen. Doch seine eher rabiaten (Lehr-)Methoden erweisen sich als ideales Mittel, um sich Respekt zu verschaffen.

20:15 Uhr, RTL zwei, Catch Me If You Can, Hochstablerkomödie

Nachdem Frank Abagnale jr. (Leonardo DiCaprio) an seiner neuen Schule erfolgreich seinen Mitschülern vorgaukeln konnte, er sei der neue Lehrer, kommt er auf den Geschmack: Er will sein Talent in größeren Maßstäben nutzen und bringt es in kürzester Zeit als Pilot, Arzt, Staatsanwalt und Geschichtsprofessor zu Wohlstand und Ansehen. Da er aber auch Schecks in Millionenhöhe fälscht, ist ihm bald ein ehrgeiziger und hartnäckiger FBI-Agent (Tom Hanks) auf den Fersen.