TV-Tipps: Bombenanschlag im "Bozen-Krimi"

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Zündstoff, Krimi

Eine Bombenexplosion sprengt im wahrsten Sinne des Wortes ein Mafia-Geheimtreffen in Bozen. Ein Bodyguard der Gastgeberin Giulia Santoro (Susanna Simon) kommt ums Leben, die erzürnten Bosse reisen überstürzt ab. Für die ehrgeizige Statthalterin und ihren Rivalen, den "Capo" Michele Lagagna (Leonardo Nigro), steht mehr als das von ihr eingefädelte Milliardengeschäft auf dem Spiel. Und Giulia muss unbedingt herausfinden, wer hinter dem Anschlag steckt, bevor es Frau Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) tut.

20:15 Uhr, VOX, Sing, Digitaltrickspaß

Buster Moons (Daniel Hartwich) Theater steht vor dem Bankrott. Um sein Musiktheater zu retten, will der kleine Koala einen Gesangscontest veranstalten. Gesagt, getan: Kurz darauf stehen Hunderte Tiere vor seiner Tür und wollen in der neuen Show mitmachen. Was Buster nicht weiß, seine schrullige Sekretärin hat auf den Flugblättern 100.000 statt 1.000 Dollar Preisgeld getippt. Ein tierisches Vergnügen mit hitverdächtigen Songs und jeder Menge Emotionen beginn

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Teufelskreis, Heimatdrama

Die ehemalige Bobfahrerin Sandra Werner (Judith Neumann) erwartet ihr zweites Kind. Bei einer Routineuntersuchung entdeckt ihre Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) blaue Flecken bei ihr. Wurde Sandra von ihrem Mann geschlagen? Sandra wiegelt ab und behauptet, sie hätte einen Fahrradunfall gehabt. Ihr Mann Philipp (Aleksandar Radenkovic) verspricht, sie zur Sicherheit zur Untersuchung zu bringen, doch im Krankenhaus tauchen sie nicht auf. Lena vermutet, dass Sandra Angst hat, ihre Familie zu verlieren.

20:15 Uhr, kabel eins, Kiss Kiss, Bang Bang, Krimikomödie

Der Kleinganove Harry (Robert Downey Jr.) kommt nach Los Angeles, um seine Schauspielkarriere voranzutreiben. Um sich auf eine Rolle vorzubereiten, soll er den Privatdetektiv Perry van Shrike (Val Kilmer) bei einem Auftrag begleiten. Prompt gerät er mitten in ein tödliches Komplott. Was mit der Verfolgung eines Autos und einer Frauenleiche im Kofferraum beginnt, führt direkt in einen verzwickten Fall aus Lügen, Intrigen und sogar Inzest.

22:05 Uhr, kabel eins, Trainspotting - Neue Helden, Drama

Edinburgh in den 90ern: Für Junkie Mark Renton (Ewan McGregor) und seine Freunde zählt im Leben nur eines: der nächste Schuss. Um den Stoff zu besorgen, schreckt die Clique vor nichts zurück: Die Freunde lassen Rezeptblöcke mitgehen und beklauen Greise im Altenheim. Als Mark beschließt, endlich clean zu werden, steht ihm der Rest der Clique massiv im Weg. Zwischen Lebensfreude und Selbstzerstörung versucht Mark verzweifelt, seinem verkorksten Leben endlich einen Sinn zu geben.