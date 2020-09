Ein Sommer an der Moldau: Ein Auftrag führt Privatermittlerin Sophie an die Moldau. Während ihrer Arbeit auf einem Flusskreuzfahrtschiff eröffnet sich ihr ein komplett neuer Blick auf ihr Leben.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Rebland

Auf dem Heimweg von einem Weinfest im Kaiserstuhl wird Radiomoderatorin Beate Schmidbauer (Victoria Trauttmansdorff), eine Freundin von Kripochefin Cornelia Harms (Steffi Kühnert), von einem unbekannten Täter bewusstlos geschlagen und vergewaltigt. Zwar kann die DNA des Mannes sichergestellt werden, aber Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) finden in den Datenbanken keine Entsprechung. Cornelia Harms geht der Fall nahe, angesichts der Indizienlage kann sie ihrer Freundin trotzdem nur wenig Hoffnung machen, dass der Täter ermittelt wird.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer an der Moldau

Sophie (Alina Levshin) hatte den Auftrag schon abgelehnt. Kinder sind aktuell so überhaupt nicht ihr Thema. Doch als ihr Freund Florian (Steve Windolf) auch noch das Thema Familienplanung aufwirft, ergreift Sophie die Flucht. Ab an die Moldau. Ab auf die "Svoboda". Doch Tomasz (Marko Cindric), der Vater von Katka (Ziva Marie Faske), entspricht so gar nicht dem Bild, das die Auftrag gebenden Großeltern von ihm gezeichnet haben. Tomasz ist ein liebevoller Vater, der auf unkonventionelle Weise versucht, mit dem Tod seiner Frau umzugehen und für seine Tochter da zu sein. Und so lernt Sophie Familie als etwas kennen, was sie einen komplett neuen Blick auf ihr Leben werfen lässt.

20:15 Uhr, RTLzwei, Jede Sekunde zählt - The Guardian

Rettungsschwimmer Ben Randall (Kevin Costner) ist eine lebende Legende bei der US-Küstenwache in Alaska - bis ihm während eines Einsatzes ein fataler Fehler unterläuft, der seinem gesamten Team das Leben kostet. Er wird strafversetzt als Lehrgangsleiter an die Eliteschule für Rettungsschwimmer. Unter seinen Schülern ist der ebenso arrogante wie ehrgeizige Schnösel Jake Fischer (Ashton Kutcher), der mehrere High-School-Wettbewerbe im Schwimmen gewonnen hat und ihn beständig herausfordert. Während der beinharten Ausbildung formt Randall aus dem oberflächlichen Hitzkopf einen verantwortungsvollen Rettungsschwimmer. Schließlich kommt ans Licht, dass auch Jake eine dunkle Vergangenheit hat...

20:15 Uhr, Sat.1, Ballon

Thüringen im Sommer 1979. Seit zwei Jahren arbeiten die Familien Strelzyk und Wetzel an einem waghalsigen Plan. Sie wollen mit einem selbstgebauten Heißluftballon aus der DDR fliehen. Der erste Versuch scheitert, der Ballon stürzt kurz vor der westdeutschen Grenze ab. Das Fiasko hinterlässt Spuren, denen die Stasi unverzüglich nachgeht. Den Freunden Strelzyk und Wetzel bleibt nichts übrig, als so schnell wie möglich einen neuen Flucht-Ballon zu brauen. Die Stasi ist ihnen mit jedem Tag dichter auf den Fersen - ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit beginnt...

20:15 Uhr, ProSieben, Thor: Tag der Entscheidung

Chris Hemsworth schwingt erneut den Hammer in Taika Waititis Marvel-Abenteuer: Thor wird in einer entlegenen Welt als Gefangener gehalten und muss zur Unterhaltung der Bevölkerung als Gladiator kämpfen. Dabei trifft er auf einen alten Bekannten ... Zusammen müssen sie versuchen, Sakaar zu verlassen, um nach Asgard zurückzukehren und die machtgierige Hela, Thors Schwester, aufzuhalten. Diese will dort Ragnarok, die Zerstörung des Planeten, einleiten.