TV-Tipps: Das "Boss Baby" in geheimer Mission

20:15 Uhr, Sat.1, The Boss Baby, Digitrickkomödie

Das Leben des kleinen Tim gerät völlig aus den Fugen, als seine frischgebackenen Eltern mit seinem kleinen Bruder nach Hause kommen. Hinter der süßen Fassade des kleinen Wonneproppens verbirgt sich nämlich ein sprechendes und Anzug tragendes Business-Baby, das seine Fähigkeiten geschickt vor den Erwachsenen verbergen kann. Obwohl sich die Brüder nicht ausstehen können, raufen sie sich zusammen, als es heißt, gegen einen gemeinsamen Feind vorzugehen ...

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Tod einer Studentin

Während einer Uni-Party wird eine junge Frau mit einer Flasche erschlagen. Der Täter hinterlässt keine Spuren, Zeugen gibt es auch keine. Das "starke Team" nimmt die Ermittlungen auf. Das Opfer ist die ehrgeizige Psychologiestudentin Katja. Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) beginnen im Umfeld der jungen Frau zu ermitteln und nehmen eine mysteriöse Arbeitsgruppe und deren kontroversen Leiter ins Visier. Im Zimmer der Ermordeten entdecken die Kommissare detaillierte Aufzeichnungen über eine Kommilitonin.

20:15 Uhr, VOX, Self/less - Der Fremde in mir, Actionthriller

Der Milliardär Damian Hale (Ben Kingsley) wird mit einer tödlichen Krebsdiagnose konfrontiert. Durch den Fund einer Visitenkarte nimmt Hale Kontakt zu einem gewissen Dr. Albright (Matthew Goode) auf, der ihm eine neue Behandlungsmethode verspricht. Sein Bewusstsein wird dafür in den gesunden, aber künstlichen Körper eines jungen Mannes transferiert. Doch Hale leidet nach seiner Umwandlung, für die er seinen Tod in der Öffentlichkeit vortäuscht, an starken Halluzinationen...

20:15 Uhr, RTL, 5 gegen Jauch, Show

Fünf neue Promis wollen Günther Jauch schlagen: Kann er in einer neuen Folge von "5 gegen Jauch" im Alleingang gegen Janine Kunze, Matze Knop, Pietro Lombardi, Oliver Korittke und Marco Schreyl bestehen? Es geht um einen Gewinn von bis zu 100.000 Euro für einen guten Zweck. Schafft es der "Godfather des deutschen Quiz" ganz alleine, die Übermacht der fünf Promis zu schlagen? Oliver Pocher moderiert schlagfertig mit vielen Überraschungen.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Trennung mit Hindernissen

Brooke (Jennifer Aniston) macht mit ihrem Freund Gary (Vince Vaughn) Schluss, weil sich beide über eine Kleinigkeit in die Haare bekommen. Natürlich steckt hinter der Aufregung wegen zu wenig eingekaufter Zitronen viel mehr. Zentrale Konflikte wurden nie geklärt, so dass es nun zum großen Ausbruch kommt. Aber die gemeinsame Wohnung möchte keiner der beiden verlassen. Gary richtet sich kurzerhand im Wohnzimmer auf der Couch vor dem Fernseher ein, seine Ex bezieht das Schlafzimmer. Angestachelt von Freunden, Familie und sogar Fremden beginnen beide mit einem mentalen Kleinkrieg.