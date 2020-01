TV-Tipps: Das Dschungelcamp startet wieder

20:15 Uhr, Das Erste, Der Ranger - Paradies Heimat: Zeit der Wahrheit, Drama

Während es in Sachen Liebe zwischen Monika (Heike Jonca) und Karl Nollau (Matthias Brenner) ernst wird und sie erstmals eine Nacht miteinander verbringen, steht Jonas' (Philipp Danne) Beziehung mit Emilia (Liza Tzschirner) auf der Kippe. Für Aufregung sorgt auch Pilot Maik Zerrlinger (Martin Gruber), zuständig für die Brandbeobachtung im Nationalpark. Er lässt sich auf Bitten seines Bruders Kevin (David Korbmann) auf einen dubiosen, aber lukrativen Transportflug ein. Beim Rückflug stürzt die Propellermaschine jedoch über dem Nationalpark ab.

20:15 Uhr, ProSieben, Hitman: Agent 47, Actionthriller

Agent 47 (Rupert Friend) ist ein Auftragskiller, der gentechnisch verändert wurde, um die perfekte Killermaschine zu sein. Er ist der Höhepunkt jahrzehntelanger Forschung und seiner 46 Vorgänger - mit noch nie da gewesener Stärke, Schnelle, Ausdauer und Intelligenz ausgestattet. Sein neuester Auftrag führt ihn nach Berlin, wo er eine Frau namens Katia (Hannah Ware) eliminieren soll.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Null Toleranz, Krimiserie

Der Oberstaatsanwalt erkennt: Das Opfer hat einem anderen kürzlich die Freundin, Sofie, ausgespannt. Als der Rivale plötzlich tot ist, finden Reuther (Rainer Hunold) und die Kommissare eine Verbindung zu Drogengeschäften. Sind beide Opfer der Mafia geworden? Und wie passt die hoch verschuldete Mutter des umkämpften Mädchens, Speditionsinhaberin Rebecca Schenk (Henny Reents), ins Bild? Als in Wiesbaden ein Bandenkrieg auszubrechen droht, ruft Reuther Kommissar Peters (Arnd Klawitter), einen Spezialisten der Drogenfahndung des LKA, auf den Plan.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die 90er und ich, Comedyshow

Die Backstreet Boys, Take That, Caught In The Act. "Der König der Löwen", "Pretty Woman", "Fight Club". Tabu, Die Siedler von Catan, Activity. Gameboy, Tamagotchi, 56K-Modem. "Arabella", "Sonja", "Andreas Türck". Age of Empires, Lemmings, FIFA 94. Jeder verbindet persönliche Erinnerungen und Highlights mit den 90ern. Zusammen mit seinen Gästen nimmt Luke Mockridge die Zuschauer in Video-Beiträgen und Studio-Aktionen mit auf die Reise durch sein Lieblingsjahrzehnt.

21:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Zwölf Stars kämpfen um die Dschungelkrone 2020 und die Nation sieht endlich wieder grün: Mit neuen Stars, neuen Prüfungen, vielen Überraschungen und ganz viel Spaß startet das Dschungelcamp in die 14. Staffel. Gewohnt bissig präsentieren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) die Show täglich live aus dem fernen Australien. Wer überwindet seine Ängste, wer heult sich bei Dr. Bob aus und wer wird 2020 König oder Königin des Dschungels?