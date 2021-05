"Germany's next Topmodel": Am Donnerstag steigt das Finale der 16. Staffel

Die 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" (ProSieben) geht in ihr Finale. Im "Masuren-Krimi" (Das Erste) treiben professionelle Wilderer ihr Unwesen und im Stuttgarter "Tatort" (WDR) leben alte RAF-Mythen wieder auf - mit tödlichen Folgen.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Masuren-Krimi: Fangschuss, Krimi

In den Wäldern von Masuren wird eine vor kurzem ausgeweidete Wisentkuh gefunden, die offenbar fachkundigen Wilderern in die Falle gegangen ist. Kriminaltechnikerin Dr. Viktoria Wex (Claudia Eisinger), die eigentlich mit dem Dorfpolizisten Leon Pawlak (Sebastian Hülk) auf dem Weg zum Bahnhof ist, macht bei dem Zwischenstopp am Fundort eine weitere schreckliche Entdeckung: die Leiche des erschossenen Wildhüters Glinski (Marek Jera), die in der Nähe des Kadavers liegt! Für Viktoria ist das ein Tatort, der ihren forensischen Ehrgeiz packt.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel, Casting-Show

Finale! Nach einer aufregenden Zeit in der Modewelt stellen sich die Topmodel-Anwärterinnen ihrer letzten Herausforderung in der 16. Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Wer überzeugt Heidi Klum und ihre Gäste im großen Finale? Welches Model bekommt 100.000 Euro und erscheint auf dem Cover der deutschen "Harper's Bazaar"?

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Frank Penkwitt betreibt seit sieben Jahren den Landgasthof "Harmonie" in Barlt. Die Corona-Pandemie macht dem 55-Jährigen schwer zu schaffen, denn der Gastronom hat Angst um seine Mitarbeiter und den Fortbestand seines Lokals. Tatkräftige Unterstützung erhält Frank von seinen beiden Töchtern Leena und Levke. Gemeinsam haben sie schon einmal eine Krise gemeistert. Kann Frank Rosin die Familie nun vor dem endgültigen Ruin retten?

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Der rote Schatten, Krimi

Marianne Heider kam angeblich bei einem Badewannenunfall ums Leben. Ihr Exmann Christoph (Oliver Reinhard) glaubt jedoch, dass sie von ihrem aktuellen Lebensgefährten Wilhelm Jordan ermordet wurde. Christoph Heider wird ertappt, als er den Leichnam aus der Friedhofskapelle entführt, um ihn im Ausland obduzieren zu lassen. Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) finden Heiders Darstellung glaubwürdig genug, um der Sache nachzugehen. Dabei stellen sie fest, dass Wilhelm Jordan in den 70er Jahren als V-Mann für den Verfassungsschutz gegen die RAF eingesetzt war.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie, Actionthriller

Medienmogul Elliot Carver (Jonathan Pryce) gelingt es, China und Großbritannien an den Rand eines Krieges zu manövrieren - durch Satellitenmanipulation und ein für Radar unsichtbares Schiff. Sein weltweit zu empfangender neuer Fernsehkanal hat zuschauerträchtige Bilder für den Sendestart und er ist auf dem besten Weg, die politischen Verhältnisse in China zu seinen Gunsten zu ändern. Doch der britische Geheimdienst findet schnell erste Spuren, die zu Carver führen und schickt seinen besten Geheimagenten, James Bond (Pierce Brosnan), los. Er soll die Hintergründe aufdecken, bevor ein Krieg ausbricht.